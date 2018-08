e le sorprese non tardano ad arrivare anche nella 33^ giornata. La capolista Palermo ormai iniziare a contare i punti che la separano dalla serie A. La vittoria in casa contro l'Avellino in casa 2-0, ma sopratutto il brutto scivolone dell'Empoli in trasferta contro il Bari per 3-0, lanciano gli uomini di Iachini verso un finale di stagione in completo dominio.I rosanero adesso hanno rispettivamente 13 punti di vantaggio sui toscani e 14 sulle terze, al momento rappresentate dal Cesena reduce dalla bella vittoria contro la Ternana. Brutti stop invece per il Trapani (3-2 a Carpi) e il Siena (1-0 al 'Franchi' contro il Cittadella). Continua a sorprendere il Latina che vincendo contro la Reggina 1-0 condanna i calabresi ad un'imminente retrocessione in Lega Pro in coppia con la già condannata Juve Stabia.Bari - Empoli 3-0 (giocata domenica)Brescia - Pescara 3-0Carpi - Trapani 3-2Cittadella - Siena 1-0Juve Stabia - Varese 2-4Novara - Crotone 1-1Palermo - Avellino 2-0 (giocata venerdì)Reggina - Latina 0-1Spezia - Padova 2-2Ternana - Cesena 0-2Virtus Lanciano - Modena 1-366 Palermo; 53 Empoli; 52 Cesena; 51 Crotone, Latina; 49 Trapani, Siena (-7 penalità); 48 Lanciano, Avellino; 45 Pescara, Spezia, Modena; 43 Carpi, Brescia, Varese, Bari (-3 penalità); 40 Ternana, Bari; 36 Novara; 35 Cittadella; 31 Padova; 27 Reggina; 15 Juve Stabia.Avellino - BresciaCesena - SpeziaCrotone - CarpiEmpoli - TernanaLatina - NovaraModena - Juve StabiaPadova - RegginaPescara - CittadellaSiena - Virtus LancianoTrapani - PalermoVarese - Bari