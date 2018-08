Raggiunge il secondo pareggio a cinque minuti dalla fine della partita e mister Boscaglia invita i suoi a non perdere tempo nei festeggiamenti dopo la rete di Gambino. Ma c'è di più. I granata prendono il terzo gol del Carpi in contropiede con Memushaj che infilza Nordi con un diagonale. Seconda sconfitta consecutiva per il Trapani che rallenta la sua corsa e che prende 7 reti in due partite, 4 nella sfida casalinga con il Bari e 3 contro il Carpi che torna alla vittoria. Partita aperta fin dai primi minuti con il Carpi che si affida al suo centravanti Ardemagni che fin dai primi minuti di gara fa vedere di che pasta è fatto tenendo sulle sue spalle tutto il peso dell'attacco del Carpi. Le due squadre si mettono in campo con lo stesso modulo, il 4-4-2. La difesa del Carpi non appare trascendentale e di fatti è tra le peggiori del campionato. Il Trapani scende in campo con una squadra rimaneggiata per gli infortuni. Boscaglia mette in campo Feola, lascia in panchina Mancosu ed in attacco punta su Abate e Iunco. Il primo ha visto la porta soltanto nella parte finale del partita, Iunco ha cercato di farsi largo nella difesa avversaria ma ha perso qualche pallone di troppo perché ha tentato di portare palla senza servire i compagni.Una rete da bomber. Il Trapani non si scompone più di tanto e continua a macinare gioco. Preme il Carpi accusa il colpo e sugli sviluppi di un calcio d'angolo capitan Pagliarulo mette la palla all'incrocio dei pali. I padroni di casa manovrano sopratutto sulla fascia destra con lo stantuffo Letizia e cercano soprattutto di non consentire le ripartenze del Trapani. Si negli spogliatoi con un pareggio che rispecchia gli equilibri in campo. Nel secondo tempo accade di tutto. Il “palermitano” Di Gaudio ci prova dalla distanza e trova il corpo di capitan Pagliarulo, la palla s'impenna e cambia direzione. Nordi prova a bloccarla ma finisce dentro la porta con tutto il pallone. Sembra l'ennesimo gol-fantasma ma stavolta il Trapani non può recriminare perché si tratta di un gol regolare. Boscaglia prova a dare smalto ai suoi e mette in campo Gambino al posto di Feola, buona la sua prestazione, la prima da titolare, e Garufo al posto di Martinelli. La coppia centrale di difesa diventa Pagliarulo-Ferri, con il neo entrato Garufo sulla fascia destra in coppia con un ottimo Nizzetto. Parte da un suo cross il pareggio di Pagliarulo. Parte ancora dal suo sinistro la palla per Gambino che mette la palla in rete e porta il Trapani in pareggio. E' il 40' del secondo tempo. Il Carpi è pronto ad accontentarsi del pareggio, ma i granata non rallentano. Vogliono la vittoria e continuano ad attaccare anche se in qualche caso non sempre con le idee chiare.Nordi non può farci nulla sul diagonale che nasce da un'azione di contropiede del Carpi con il centrocampo granata in affanno e la difesa che non ha avuto la forza di recuperare. Prima del fischio finale il Trapani ha ancora una palla per il terzo recupero. La palla finisce sui piedi di Mancosu, ma l'attaccante granata non riesce a calibrare un tiro che poteva gestire meglio e subito dopo c'è stato il triplice fischio finale dell'arbitro Fabbri, che ha distribuito cartellini a mano aperta in una partita che è stata sostanzialmente corretta. Il Trapani rimane fermo a quota 49. Ed il Carpi è sempre più la bestia nera dei granata. In questo campionato s'è portato via 6 punti su 6, vincendo anche al Provinciale per 1-0. Ora c'è da recuperare in fretta gli infortunati, Ciaramitaro e Terlizzi su tutti, e pensare al derby con il Palermo.Ardemagni 10', Pagliarulo 20', Di Gaudio 58', Gambino 86', Memushaj 92'.Colombi, Letizia, Gagliolo, Concas, Ardemagni, Di Gaudio (77' Acosty), Legati, Pasciuti, Memushaj, Porcari, Sgrigna (56' Bianco). A disp: Kovacsik, Bertoni, De Vitis, Mbakogu, Sperotto, Kiakis, Sarzi. All.: Pillon.Nordi, Pagliarulo, Ferri, Pirrone, Basso (74' Mancosu), Martinelli (70' Garufo), Nizzetto, Feola (70' Gambino), Rizzato, Iunco, Abate. A disp: Marcone, Daì, Raimondi, Rizzo, Pacilli, Yaisien. All.: Boscaglia.Michael Fabbri di Ravenna.Ammoniti: Feola (T) 22', Di Gaudio (C) 27', Iunco (T) 30', Martinelli (T) 32', Porcari (C) 44', Pasciuti (C) 47, Basso (T) 59', Letizia (C) 64', Rizzato (T) 67', Bianco (C) 88'.