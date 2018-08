Nel trentesimo turno, l'ultimo del campionato prima di play-off e play-out, si decidono le sorti di diverse squadre che sognano un posto in serie D. Tra queste di sicuro Alcamo e Leonfortese sono quelle che si giocheranno l'accesso diretto al campionato dilettantistico in appena 90'.Gli ennesi e i trapanese, rispettivamente primi e secondi in classifica, si giocano la promozione proprio nell'ultimo capitolo del campionato dopo un inseguimento lungo una stagione. I bianconeri di Riccardo Chico arrivano a questa sfida da favoriti del torneo mentre i biancoverdi allenati da Gaetamo Mirto si presentano in terra trapanese come autentica sorpresa ma col vantaggio di poter disporre di due risultati su tre visto il vantaggio di un punto (57 contro i 56 dell'Alcamo).Chi vince dunque fa un salto certo in serie D ma subito dietro c'è chi potrebbe approfittare immediatamente della sconfitta di una delle due compagini. Si tratta del Kamarat, terzo in classifica con 54 punti, che al 'Lo Monaco' si gioca le proprie chance di agguantare la seconda posizione. Gli agrigentini dovrebbero però battere l'agguerrita Parmonval (quarto a quota 51) che credono ancora fortemente ad un buon piazzamento nei play-off.Chimenti, Licata D., Di Donato, Palazzolo, Russello, Alderuccio, Campione, Di Bartolo, Gambino, Cardinale, Galluzzo. All. Chico.Barone, Castro, Fecarotta, Monforte, Lepre, Semprevivo, Caputa, Inveninato, Cosimano, Di Peri, Di Pasqua. All. Mirto.Matteo Gualtieri di AstiVersaci, Capuano, Pizzimenti, Tarantino, Manfrè, Bennardo, Corona, Citarda, Serio, Bognanni, Ike. All. Mutolo.Ilardi, La Mattina, Fragapane, Azzarello, Scrudato, Hader, Bonito, Lo Guasto, Nuccio, Arnone, Greco. All. Maggio.Mario Cascone di Nocera Inferiore.