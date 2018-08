La sconfitta in casa con il Bari per 4-3 è stata metabolizzata durante la settimana. Mister Boscaglia l'ha archiviata in fretta ed è stato molto chiaro sull'atteggiamento che avrà la sua squadra domani: "Faremo la nostra partita con la voglia di vincere, come abbiamo sempre fatto". Anche il Carpi è reduce da una sconfitta, 1-0 a Latina. Il tecnico granata sa bene chi avrà di fronte: "Mi aspetto una squadra aggressiva, affamata, che scenderà in campo con il coltello fra i denti per cercare di fare punti. Il Carpi è una squadra forte, costruita sicuramente per arrivare almeno in zona play off, rafforzata ulteriormente a gennaio".In difesa dovranno fare a meno di Terlizzi, che non ha ancora risolto un problema muscolare. Non è stato convocato neanche Priola. Assenze pesanti anche a centrocampo. Non ci sarà Ciaramitaro che non ha recuperato dopo una botta subita nella partita contro il Bari ed è ancora fuori Caccetta. Mister Boscaglia è dovuto correre ai ripari ed ha convocato due 'baby'. Tra i convocati ci sono infatti i difensori Alongi e Rizzo che fanno parte delle giovanili del Trapani. Il Carpi vuole rifarsi e riprendere quota in classifica, ha 40 punti e scommette nelle giocate di Ardemagni. Ma Boscaglia non guarda mai ai singoli: "Ardemagni? E' un giocatore forte, ma ci sono anche Mbakogu o Scrigna. Non possiamo rapportarci ai nostri avversari guardando ad un solo giocatore, ma affrontare nel complesso la squadra"."E' una squadra organizzata. Ha il capocannoniere Mancosu e giocatori come Rizzato che conosco. Noi dobbiamo giocare come sappiamo”. All'andata finì 1-0 per il Carpi con una rete di Lollo. Ora i granata sono 9 punti avanti in classifica in piena zona play off, mentre i padroni di casa sono alla ricerca di una vittoria per superare il momento no e soprattutto per non farsi ingabbiare nelle zona calda della classifica. Probabile formazione del Trapani: Nordi, Ferri, Pagliarulo, Martinelli, Rizzato, Garufo (Basso), Pirrone, Gambino (Feola), Nizzetto, Iunco, Mancosu. Carpi-Trapani, calcio d'inizio, ore 15, sarà arbitrata da Michael Fabbri. I suoi due assistenti saranno Luca Mondin di Treviso e Luca Segna di Schio.