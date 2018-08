SORRENTINO 6,5 Inoperoso nel primo tempo, poi nella ripresa salva su un rasoterra velenoso di Angiulli. Bravo nelle uscite.MUNOZ 7 Come sempre uno dei migliori. Salva nella ripresa un pallone che aveva come capolinea la testa di un attaccante irpino. Colossale, non sbaglia niente.ANDELKOVIC 6 Attento e concentrato, se gli irpini non tirano quasi mai in porta, il merito è anche suo. Da vedere in serie A.TERZI 6 Non si fa mai “uccellare” dai dirimpettai. Gioca con semplicità e concretezza.STEVANOVIC 6,5 E’ suo l’assist per il gol di Barreto. Quando decide di saltare l’uomo è devastante. Un po’ meno in fase difensiva, ma lì, è ben coperto dai compagni.Ci ha preso gusto. Dopo i due gol di Castellamare, segna anche oggi. Corre come un matto, manco avesse il turbo e partecipa spesso alle azioni offensive. Jolly vincente.MARESCA 6 Svolge il suo compito senza patemi. Gioca con grande professionalità, dargli il pallone è come metterlo in banca.Cuore da capitano. È suo il gol che fa scattare il countdown verso la serie A. Poi ringhia sui portatori di palla avversari e non concede un centimetro.LAZAAR 6 Meglio nel primo tempo. Nella ripresa si perde un po’, però la sua è una partita sufficiente.VAZQUEZ 6 Va vicino al gol nel finale ma tira alto da buona posizione. Per il resto una discreta gara, con alcuni fraseggi interessanti con i compagni.DYBALA 5,5 Che non è la sua partita lo si capisce dalle marcature che gli riserva l’Avellino. Esce nella ripresa un po’ contrariato.LAFFERTY 6,5 Entra e fa salire la squadra. Gioca a spallate con gli avversari ed entra nell’azione del secondo gol rosanero.PISANO S.VMILANOVIC S.V