Così Simone Basso, centrocampista del Trapani, in conferenza stampa. "È stato brutto perdere così, ma adesso avremo subito modo di rifarci - spiega Basso, le cui parole sono riportate dal profilo facebook del Trapani -. Il Carpi è una buona squadra, noi non siamo piú quelli dell'andata perchè adesso siamo mentalmente piú pronti. Hanno rinforzato notevolmente la rosa e avranno voglia di far bene dinanzi al loro pubblico, per loro però non sará facile perchè si ritroveranno di fronte un Trapani arrabbiato".