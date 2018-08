La Passalacqua spedizioni Ragusa nella serie A1 di basket femminile sta infatti regalando altrettante soddisfazioni ai propri sostenitori facendo parlare di se anche a livello nazionale. Le ragazze biancoverdi, allenate da coach Nino Molino, sognano dunque lo scudetto, da conquistare contro le grandi della pallacanestro italiana, e staccano il biglietto per la semifinale dei play-off.Dopo l'ottimo successo in terra iblea per gara1, disputata giovedì 27, la Passalacqua è tornata vittoriosa anche in Liguria nel return-match di domenica vinto col finale di 61-52. Le ragusane staccano dunque il biglietto per giocare la gara utile a conquistare un posto in finale. In semifinale adesso Micovic e compagne attendono l'esito dello scontro fra la Umbertide e Parma (al momento sull'1-0). Grande soddisfazione per il tecnico Molino, che in semifinale potrà contare sul ritorno della forte guardia statunitense Riquna Williams: "Si tratta di partite in cui conta solo la vittoria. Ringrazio il nostro pubblico per il grande sostegno dimostrato nella prima sfida al Palaminardi, adesso ci attendono dieci giorni di tranquillità per preparare al meglio la semifinale"Per la Passalacqua spedizioni le semifinali dell’11 e 13 aprile, in cui la società biancoverde studierà il modo per agevolare il doppio ingresso al palazzetto, rappresenta una storica qualificazione che fa il paio con la promozione della scorsa stagione in A1.