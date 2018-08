L'Upea Orlandina, protagonista nello scontro al vertice con l'Aquila Trento, soffre ma porta a casa un successo decisivo per la promozione diretta in A1. Gli uomini allenati da Gianmarco Pozzecco battono infatti i diretti rivali con il punteggio di 85-83 e si portano in prima posizione, in coabitazione proprio con Trento, a quota 38 punti. Finale infuocato al 'PalaFantozzi' con i padroni di casa che dopo aver condotto la gara in lungo e largo ha visto Trento rimontare fino al -2. Grazie anche alla spinta del pubblico i paladini sono riusciti però nell'impresa con la promozione diretta in serie A1 che adesso diventa una realtà concreta. Un 'Poz' soddisfatto a fine gara ha dichiarato: "I miei ragazzi hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello. Trento ha giocato benissimo dimostrando di meritare il primo posto ma noi siamo stati più bravi".o, la Sigma Barcellona, non è da meno e in casa batte Verona al termine di un match entusiasmante terminato sul 92-85. I ragazzi di coach Calvani, sotto per gran parte dei periodi, hanno infatti attuato la rimonta sospinti da un 'PalAlberti' infuocato.Adesso i giallorossi salgono a quota 32 punti rafforzando ulteriormente la loro presenza in zona play-off. Nota a parte il commovente minuto di silenzio ad inizio gara in ricordo della tragedia sull’A20 dove hanno perso la vita quattro persone.che cade contro l'Angelico Biella di Fabio Corbani. I granata perdono uno degli ultimi treni per agganciare i play-off uscendo sconfitti per 104-85. Il rotondo distacco finale di 19 punti rimediato dai ragazzi di coach Lardo non rispecchia però bene l'evoluzione della gara con i trapanesi che fino al terzo quarto sono rimasti appesi al risultato. Adesso per i granata c'è il derby in casa contro la prima in classifica Upea Capo d'Orlando.Sigma Barcellona – Tezenis Verona 92 – 85Centrale Latte Bs – Aget Imola 83 – 45Novipiu’ Casale M.to – Manital Torino 63 – 70Fileni BPA Jesi – GZC Veroli 70 – 69FMC Ferentino – Credito Romagna FC 86 – 67Angelico Biella – Lighthouse Trapani 104 – 85Upea Capo D’Orlando – Aquila Basket Trento 85 – 83Pall. Trieste 2004 – Expert Napoli 75 – 84Aquila Basket Trento,; Angelico Biella 36; Tezenis Verona, Manital Torino 34;; GZC Veroli, Centrale Latte Bs, FMC Ferentino 28;; Novipiù Casale M.to, Expert Napoli 24; Fileni BPA Jesi 22; Pall. Trieste 2004 20; Credito di Romagna Forli’ 16*; Aget Imola 2 (*-2 punti di pen.).