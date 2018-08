di Lega Pro e serie D per le formazioni siciliane impegnate nei campionati minori. In Seconda Divisione si segnala il Messina di mister Grassadonia che battendo di misura la capolista Casertana per 2-1 (reti di Corona e Ferreira) accorcia ulteriormente sulla zona play-off agganciando l'Ischia a quota 45.regola invece non senza difficoltà la pratica Città di Messina nell'ennesimo derby del girone I. A decidere il match una rete di Astarita. In testa prosegue la corsa del Savoia, ormai ampiamente promosso in Seconda Divisione, mentre gli agrigentini stazionano sempre in seconda posizione. Da segnalare la vittoria del Licata ultimo in classifica contro il Due Torri e il pareggio dell'Orlandina 2-2 contro l'Hinterreggio. Sconfitta casalinga invece per il Noto che si piega alla Cavese.Aversa Normanna - Aprilia 0-0Messina - Casertana 2-1Castel Rigone - Foggia 1-6 (giocata sabato)Cosenza - Gavorrano 1-0Tuttocuoio - Ischia Isolaverde 1-0Arzanese - Melfi 1-1Chieti - Poggibonsi 0-0Martina - Sorrento 3-1Teramo - Vigor Lamezia 3-0Cosenza 53 punti; 51 Teramo; 50 Casertana; 47 Foggia; 45 Ischia, Messina; 44 Melfi; 43 Vigor Lamezia; 37 Martina Franca, Tuttocuoio; 36 Sorrento, Chieti, Aversa Normanna; 35 Castel Rigone; 32 Poggibonsi, Aprilia; 28 Gavoranno, Arzanese; Penalizzazioni: Chieti -1.Teramo - ArzaneseMartina - Aversa NormannaAprilia - Castel RigoneGavorrano - ChietiCasertana - MelfiVigor Lamezia - MessinaIschia Isolaverde - CosenzaFoggia - PoggibonsiSorrento - TuttocuoioBattipagliese - Pomigliano 3-2Città di Messina - Akragas 0-1Compr. Montalto - Torrecuso 1-2Licata - Due Torri 1-0Noto - Cavese 1-2Nuova Gioiese - Rende 0-1Orlandina - Hinterreggio 2-2Ragusa - Savoia 0-3 (a tavolino)Vibonese - Agropoli 2-271 Savoia; 62 Akragas; 51 Torrecuso; 50 Agropoli, Battipagliese; 48 Cavese; 44 Nuova Giovese; 38 Pomigliano, Hinterreggio; 37 Noto; 36 Compr. Mont; 35 Orlandina; 31 Rende; 30 Due Torri; 28 Città di Messina, Vibonese; 16 Licata (- 3 di penalità).Hinterreggio, Battipagliese, Comp.Montalto e Cavese (1 punto di penalizzazione); Ragusa (radiato dal torneo).Agropoli - BattipaglieseAkragas - ViboneseHinterreggio - RagusaOrlandina - NotoPomigliano - LicataCavese - Compr. MontaltoRende - Due TorriSavoia - Nuova GioieseTorrecuso - Città di Messina