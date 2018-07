La società rosanero da un lato sta costruendo la squadra per affrontare il prossimo campionato di Serie B, dall’altro spera nella giustizia sportiva che sta continuando l’inchiesta con il Parma (scaturita dagli sms inviati da Emanuele Calaiò al calciatore dello Spezia Filippo De Col). Strade intrecciate che si intrecciano tra loro. Il Palermo per quanto riguarda l’inchiesta che sta travolgendo il club emiliano (quest’oggi il tribunale federale ha condannato il Parma a cinque punti di penalizzazione nel prossimo campionato, mentre il centravanti palermitano sarà costretto a scontare una squalifica di due anni) ha intenzione di fare ricorso contro questa sentenza come terzo controinteressato nella vicenda.Tante note liete tra cui Il neo acquisto Mazzotta ed il ritrovato Balogh che in questi giorni ha segnato in tutte le partitelle in famiglia e nell’amichevole contro la Rappresentativa Sappada. Un calciatore che invece nei prossimi giorni potrebbe salutare Murawski e compagni potrebbe essere Eddy Gnahoré. Il classe ‘93 avrebbe trovato con i francesi dell’Amiens, club che milita in Ligue 1.Sia per l’attaccante dell’Inter che per il centrocampista di proprietà dell’Atalanta i rosanero hanno già un accordo di massimo sia con l’entourage dei calciatori che con le rispettive società. Per quanto riguarda Haas la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per il suo arrivo, discorso diverso per Puscas che sta ancora attendendo una chiamata da un club di Serie A che ancora non è arrivata.