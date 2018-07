. Di conseguenza, il Palermo resta in serie B dopo una lunga attesa fatta di dichiarazioni, di punzecchiature e di speranze che alla fine non si sono trasformate in realtà. Si potrebbe parlare di classica sentenza all'italiana, di una punizione esemplare ma fino ad un certo punto, con i ducali che hanno dovuto fronteggiare una penalizzazione comunque riducibile nei prossimi gradi di giudizio. Si potrebbe anche dire che in fondo Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo hanno mandato giusto due messaggi agli avversari di giornata. Uno scherzoso invito a 'scansarsi', verbo particolarmente in voga di questi tempi quando una squadra con obiettivi da raggiungere affronta un avversario ormai con la mente rivolta alle vacanze. In ogni caso, ammesso che la pena nei confronti del Parma sia più o meno severa, e che ci si potesse realmente aspettare qualcosa di ancor più grave ai danni della società emiliana, ciò che fa riflettere e non poco sono, ancora una volta, le lungaggini della giustizia.inviati da Calaiò e Ceravolo a Da Col e Masi, nell'immediata vigilia della sfida tra Spezia e Parma. Una sfida che non avrebbe avuto alcun peso nell'economia del campionato se il Frosinone non si fosse suicidato - sportivamente parlando - andando a pareggiare in casa contro un Foggia ormai privo di obiettivi, tanto quanto i liguri. Non può essere giustificabile il fatto che una sentenza di così grande importanza arrivi un mese e mezzo dopo l'inizio delle indagini e la conseguente fuoriuscita attraverso la stampa di informazioni, indiscrezioni e parte del materiale incriminato (il famoso messaggio del "pippein" scritto dall'attaccante palermitano). Trattandosi di una sentenza che avrebbe potuto modificare in maniera radicale la composizione dei campionati, con annessa stesura dei calendari di serie A e B, le lungaggini della giustizia sportiva appaiono fuori luogo e prive di senso, considerando che nel frattempo le squadre coinvolte hanno dovuto attendere e stanno tuttora attendendo l'esito del processo per adeguare le rose al proprio campionato di appartenenza.possiamo farlo solo relativamente alle tempistiche con cui si è giunti al primo verdetto. Proprio così, primo verdetto, visto che il Palermo ricorrerà al prossimo grado di giudizio per cercare di capire se ci sono i margini per un ulteriore ribaltone, che a questo punto è da escludere in maniera quasi categorica. Ricorrerà anche il Parma, alla ricerca di uno sconto sul -5 inflitto in vista del prossimo campionato, e già questa è una richiesta che il Tribunale Federale potrebbe ritenere ragionevole, a differenza di quella che il presidente rosa Giammarva e il suo staff dirigenziale proveranno a mettere in piedi. Ma c'è un altro aspetto che non convince, ed è quello relativo alle motivazioni fornite dagli inquirenti. In primis l'improvvisa sparizione del cellulare di Ceravolo, colui dal quale tutto è partito. Si fa davvero fatica a credere che uno smartphone possa essere smarrito in questo modo., il quale dovrà restare fermo ai box per due anni, ponendo con ogni probabilità fine alla sua carriera. L'Arciere ha agito con eccessiva leggerezza e si è preso una condanna probabilmente minore rispetto alle aspettative, tanto che alla vigilia della sentenza si parlava addirittura di uno stop di 4 anni e mezzo. Come detto, fa riflettere d'altro canto l'esclusione dall'elenco dei puniti di Ceravolo, il cui coinvolgimento appariva evidente agli occhi di tutti. Ma del resto si sa, non sempre si riescono a comprendere i giri che compie la giustizia italiana, sportiva e non.