. Dopo l'annata scorsa in cui ha sofferto tra le fila della Fiorentina, soprattutto a causa di un grave infortunio, il giovane attaccante classe 1998 prova a prendersi un ruolo da protagonista con la maglia rosanero, come si sta vedendo in questi primi giorni di ritiro in quel di Sappada in cui sta facendo bene. Intervistato per il sito ufficiale del club di viale del Fante, Lo Faso ha parlato in primis della falange palermitana che sta provando a farsi spazio nelle gerarchie che Bruno Tedino sta provando ad imporre fin dalle prime uscite stagionali del Palermo: "Siamo tanti palermitani, con tanti di loro ho fatto la Primavera. Mazzotta l’ha fatta dieci anni fa ed è contento di stare con noi. C’è il giusto mix tra giovani ed esperti. Dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo, il prof è molto preparato come lo staff. Anche noi dobbiamo farci trovare pronti".. E la sua più grande soddisfazione, almeno per il momento, sembra essere legata al ritorno in campo dopo l'infortunio patito all'inizio della scorsa primavera. Uno stop che lasciava presagire un periodo molto lungo lontano dai campi, ma che si è concluso proprio poco prima della partenza per le Dolomiti. E per lo stesso attaccante si è trattato di una sorpresa, visto il suo timore di dover stare per qualche altra settimana ai box: "Dopo alcuni problemi alla caviglia nei primi giorni adesso sto bene, come immaginavo. Il recupero dall’infortunio è stato breve, mi aspettavo qualche mese in più invece sono in campo coi compagni".In particolare nella prima amichevole di questo avvio di stagione, con un rotondo 20-0 ai danni di una rappresentativa locale che ha visto il classe 1998 andare a segno due volte e sfoggiare una serie di giocate da talento puro qual è. Nel corso dell'intervista, Simone ha parlato proprio della sgambata in cui lui, così come Balogh, Nestorovski e Trajkovski, si è messo in luce: "È stato un ottimo allenamento, dopo una settimana che siamo qui era importante mettere minuti nelle gambe. Rispetto allo scorso anno siamo un gruppo più giovane e con tante ambizioni, partendo da me".