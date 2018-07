e nelle dispute con le formazioni avversarie. Il presidente del club di viale del Fante ha voluto rispondere all'amministratore delegato del Venezia Gianmaria Daminato, il quale ha ritenuto assurda la possibilità di veder ripescata la formazione rosanero in caso di declassamento del Parma: "Ho assistito in questi giorni a diverse cadute di stile, come quella odierna del Venezia, in cui ci si è dimenati per esprimere ragioni del tutto fuori luogo, sia per i contenuti sia per scelta del momento, e denigrare la Società che rappresento con grande onore, anche alla luce delle attuali vicissitudini giudiziarie già concluse che hanno confermato la capacità della stessa di potere affrontare qualsiasi argomento".fanno passare in secondo piano gli illeciti commessi, facendo arrivare un messaggio negativo alle giovani generazioni: "In tale maniera si tenta di spostare l’attenzione dal vero motivo dell’azione giudiziaria per effetto della quale sono stati acclarati illeciti sportivi che sicuramente potranno diventare oggetto di indagine dalla Procura ordinaria in quanto reati penalmente perseguibili, come la truffa e l’alterazione del calcio scommesse. Sono sicuro che la giustizia sportiva terrà anche conto delle ricadute che gli illeciti sportivi hanno sul fronte sociale e sociologico. Non è infatti educativo e formativo per i ragazzi fare passare il messaggio che si possono raggiungere obiettivi attraverso scorciatoie che se scoperte non creano alcun tipo di problema perché il massimo sarebbe una pena irrisoria per la quale ne vale la pena