e punte che in partenza saranno Nestorovski ed Embalo, con Moreo e Balogh pronti a subentrare.

ad entrare nel vivo, anche se la rosa non è ancora quella definitiva, e per Bruno Tedino fra meno di due settimane sarà già tempo di primi verdetti con il secondo turno preliminare di Coppa Italia. Intanto oggi, a distanza di una settimana dall'avvio del ritiro in Friuli dei rosanero allenati dall'ex Pordenone, é arrivato il momento della prima uscita stagionale seppur con una rappresentativa locale di Sappada, una passerella comunque da non sottovalutare per i molti volti nuovi ma anche per i veterani che attendono una chiamata per cambiare casacca. Tedino intanto ha già in mente un'idea di, modulo da cui ripartire (il 4-3-1-2) provato più volte nelle ultime sedute d'allenamento., si alterneranno dunque Pomini e uno fra Alastra e Marson mentre in difesa verrà lasciato spazio ad un mix fra nuovi arrivi (Pirrello, Setola, Gallo, Mazzotta) e big rosanero (Bellusci, Struna, Rajkovic, Rispoli, Szyminski). Sulla linea dei mediani i titolari saranno Murawski, Jajalo e Gnahorè anche se Tedino potrebbe inserire dall'inizio Fiordilino. In posizione di trequartista Lo Faso e Trajkovski proveranno a lavorare dietro lsul fronte mercato Foschi proverà a chiudere nelle prossime ore l'arrivo del romeno di proprietà dell'Inter Puscas. Sull'ex Benevento e Novara c'é da registrare infatti il ritorno prepotente del Verona che dopo aver quasi chiuso per Di Carmine dal Perugia vorrebbe soffiare ai rosa anche il bomber protagonista di un ottimo girone di ritorno nello scorso campionato cadetto. I siciliani, forti dell'accordo raggiunto già da tempo con la dirigenza nerazzurra, aspettano soltanto che il giocatore non chieda più il trasferimento in A accettando un altro anno in B.è pronto a chiudere per il quattro innesto di questa campagna acquisti dopo Mazzotta, Salvi e Brignoli. Foschi avrebbe ormai strappato l'ok all'Atalanta per il prestito del giovane centrocampista svizzero Haas (solo 9 presenze in A nella passata stagione) che in Sicilia avrebbe lo spazio giusto per sviluppare le sue ottime doti mostrate in tutte le trafile giovanili elvetiche. Il ds rosa sempre con gli orobici non molla poi nè Pessina nè Vido, con l'attaccante ex Cittadella che a questo punto diventa un probabile candidato ad un posto da vice Nestorovski. Proprio sul macedone Zamparini vorrebbe far partire un'asta fra le squadre interessate per spuntarla sul prezzo finale.