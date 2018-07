.

che si aggiunge alla formazione della rosa che affronterà la prossima stagione. Alberto Brignoli, portiere di proprietà della Juventus nell'ultimo anno in prestito al Benevento, è il terzo arrivo della nuova gestione del direttore dell'area tecnica Rino Foschi che rinforza dopo le fasce con Mazzotta e Salvi anche la porta con Brignoli che prende il posto da titolare che era di Pomini. L' ex Sassuolo, retrocesso nuovamente a ruolo di secondo, potrebbe guardarsi intorno per una nuova destinazione oppure giocarsi nuovamente le sue chance di titolarità sul campo. Nel ruolo di terzo spazio a Marson mentre per Alastra sarà prestito in Lega Pro alla Casertana.e in questi giorni é in procinto di chiudere per diverse altre operazioni in entrata. Le prime in rubrica sono quelle per l'attaccante romeno Puscas di proprietà dell'Inter, con cui c'é accordo sui dettagli per il trasferimento, che avrebbe deciso di accettare l'offerta contrattuale dei rosanero e per i centrocampisti dell'Atalanta Pessina e Haas. Con i bergamaschi sembra tramontata del tutto la possibile cessione di Nestorovski che, a detta del patron Zamparini, ha offerte in Inghilterra e Turchia. Trattativa saltata anche quella fra Rispoli ed il Bologna dato che gli emiliani hanno dirottato l'interesse verso Mattiello in prestito l'ultimo anno in A alla Spal

In attesa di piazzare qualche big, Jajalo e Chochev sono fra i papabili, dunque Foschi lavora sul mercato degli svincolati e in quello delle giovani promesse. Giovanni Di Noia, mezzala liberata dal fallimento del Bari che ne deteneva il cartellino, potrebbe a breve legarsi ai rosanero data anche la conoscenza diretta che ha Foschi del giocatore avendolo avuto in prestito l'anno scorso a Cesena. Da un classe '94 come Di Noia, chiamato a rinforzare un centrocampo che conta anche sul rientro del polacco Dawidowicz, a un '98 come Riccardo Marchizza, difensore centrale di proprietà del Sassuolo ma di scuola Roma, che il ds rosanero vorrebbe portare in Sicilia con la formula del prestito anche se sulle sue tracce c'è anche il Crotone. Samuel Di Carmine infine sembra ormai a tutti gli effetti un nuovo giocatore dall'Hellas Verona, sfuma dunque uno dei recenti obiettivi in attacco dei rosanero.