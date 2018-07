Il patron del Palermo ha snocciolato diversi temi molto importanti sul futuro del club di viale del Fante, tra le novità sul fronte del caso Parma al mercato, passando per la sempre attuale questione relativa alla cessione del club.- "Foschi è uno dei migliori, sono tranquillo. Lavora 14 ore al giorno. È essenziale. Se andiamo in A non possiamo darli via. Rino sta lavorando. Rispoli vuole andare via e lo accontenteremo. Ho chiesto a Rispoli se dovessimo andare in A e lui mi ha risposto che così cambiano gli scenari. Nestorovski? Se dovessimo restare in Serie B va via. Ha quattro richieste, due dall’Inghilterra, una dalla Turchia e una da parte di una squadra italiana sotto traccia. Jajalo? Cercano di approfittare di quelli in scadenza. Stiamo cercando di ridurre i costi della squadra e inserire giovani. Chi arrivara darà garanzia. Sono contento che abbia portato anche Corti. Rajkovic e Struna? Vogliono andare via, arriveranno altri giocatori forti. Trajkovski? Non ha richieste al momento. In B può fare la differenza. Chochev rimane sicuramente. Brignoli? Penso che arrivi oggi. Puscas stiamo trattando, lui aspetta una squadra di A. Costa 3 milioni. Se arriva lui non arriva di Carmine. Oltre a Puscas arriverà un altro attaccante".- "La serie A è una speranza. Sono sconcertato da quello che chiedono come punizione per il Parma, sono 3 punti persi. Ci credo? Se funziona la giustizia ci credo moltissimo. Frosinone? Mi hanno telefonato inorriditi da tutto il mondo. La nostra filosofia non è mai stata quella del Frosinone. L’anno scorso abbiamo perso quindici milioni per vincere l’ultima partita".- "Pozzo non è mai stato nel cda. Il proprietario del Palermo sono io. Si riparte da Foschi, se fosse stato qui a quest’ora saremmo in A. Abbiamo buttato al vento un campionato. Il Palermo è stato osteggiato nei confronti di Parma e Frosinone".- "Con Tedino abbiamo parlato fino alle 23.30, mi ha fatto piacere. Quest’anno è diverso, fanno gruppo. Una squadra deve essere gruppo. Dal punto di vista amministrativo saremo i migliori. Stiamo facendo cassa, con due cessioni abbiamo fatto 15 milioni. La procura diceva che tutta la squadra vale 17. Abbiamo un ottimo bilancio, Giammarva ha mandato tutto al covisoc dove chiudiamo in attivo. Sarà un Palermo con molto entusiasmo e giocatori di qualità. Se dovessimo andare in A il discorso cambia, avremo bisogno di 4 elementi che fanno la differenza. Rino sta facendo una squadra competitiva, non solo per salvarsi. Io ci conto su Lo Faso ma cerchiamo anche altri giocatori".- "Sto vendendo la società con un organico competitivo, con una squadra forte. Sto parlando con 3-4 cordate, alcune sono anche italiane. Stanno aspettando le decisioni della Procura. Sono spaventati, sanno cosa è l’Italia. Il mio suggerimento a chi acquisterà? Consiglierò di parlare con gli avvocati. Palermo è una piazza importante. L’Italia non ha più gli imprenditori di qualche anno fa. Adesso servono gli stranieri. Servono 30 milioni cash ed il resto sono tutte garanzie".