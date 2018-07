L’ex capitano rosanero, in attesa che la trattativa con il Bologna si sblocchi e che i felsinei decidano su chi puntare fra il partenopeo e Mattiello, continua comunque ad allenarsi con i siciliani a Sappada in attesa magari di capire meglio se davvero il Palermo potrà disputare la prossima serie A dopo la sentenza sul caso Parma, ex squadra di Rispoli prima del fallimento e la ripartenza dei ducali dalla serie D. Così come Rispoli anche gli altri ‘big’ aspettano risvolti dal mercato come ad esempio Ilja Nestorovski. Foschi nella giornata di ieri ha infatti parlato con l’Atalanta non solo degli eventuali arrivi in prestito dei centrocampisti Pessina ed Haas anche di un cessione del macedone ai bergamaschi. , in attesa che la trattativa con il Bologna si sblocchi e che i felsinei decidano su chi puntare fra il partenopeo e Mattiello, continua comunque ad allenarsi con i siciliani a Sappada in attesa magari di capire meglio se davvero il Palermo potrà disputare la prossima serie A dopo la sentenza sul caso Parma, ex squadra di Rispoli prima del fallimento e la ripartenza dei ducali dalla serie D. Così come Rispoli anche gli altri ‘big’ aspettano risvolti dal mercato come ad esempio Ilja Nestorovski. Foschi nella giornata di ieri ha infatti parlato con l’Atalanta non solo degli eventuali arrivi in prestito dei centrocampisti Pessina ed Haas anche di un cessione del macedone ai bergamaschi.

Gli orobici infatti dopo aver piazzato il colpo Duvan Zapata e ceduto contestualmente Petagna alla Spal sono intrigati infatti dalla possibilità di mettere in rosa un altro attaccante di razza approfittando dell’ultima annata poco felice di Nestorovski (13 reti) che invece nel suo primo anno di serie A era stato capace di realizzarne undici tenendo in piedi la possibile salvezza del Palermo fino alle ultime giornate. Una trattativa che potrebbe decollare però solo a determinate condizioni, quelle prospettate da Rino Foschi, che riguardano la cifra che il Palermo vuol ricavare dalla cessione del suo bomber. Ad un prezzo inferiore a quello messo sul piatto dai rosanero infatti Nestorovski potrebbe anche restare in Sicilia per un altro anno andando a formare uno degli attacchi comunque più forti della serie B in coppia per esempio con un altro uomo d’area come Puscas.

Per il romeno i siciliani sono ormai praticamente d’accordo su tutti i dettagli con l’Inter proprietaria del cartellino del giocatore (3 milioni per la cessione) che ormai sarebbe sul punto di scegliere la maglia rosanero dato che le famose proposte dalla serie A non sembrano essersi concretizzare per l’ex Benevento e Novara. Con l’arrivo di Puscas Foschi però non ha intenzione di fermarsi e in queste ore sono avviati in contatti anche con il Genoa per il prestito dello spagnolo Asencio. Il giovane ammirato nell’ultima stagione all’Avellino al momento si trova in ritiro con il Grifone allenato da una vecchia conoscenza del Palermo come Davide Ballardini che, prima di privarsi del talento iberico, vorrebbe valutarne le capacità per un eventuale esordio in massima serie. Ad aiutare il Palermo nella trattativa potrebbe l’eccessiva presenza di attaccanti nei liguri che pur di far giocare Asencio sarebbero disposti a lasciarlo andare per un altro anno a farsi le ossa in un club esigente come quello di viale del Fante.

sono due gli acquisti ufficiali del nuovo Palermo targato Foschi-Tedino. Dopo aver sistemato la corsia di sinistra con l’ex Primavera Antonio Mazzotta il direttore dell’area tecnica rosanero ha infatti portato nel ritiro di Sappada anche il classe ’88 che agirà invece sul lato opposto prelevandolo dal Cittadella, società dove Salvi militava dal 2015. Un’operazione oculata, in pieno stile Foschi, quella per il terzino destro che nella passata stagione si è segnalato come uno dei migliori nel suo ruolo segnando con la maglia dei veneti ben 5 reti in stagione (fra cui una spettacolare nello 0-3 del Cittadella al ‘Barbera’, ndr). L’arrivo di Salvi, che nella giornata di ieri si è aggregato al gruppo svolgendo già la prima seduta d’allenamento, libera ancor di più Andrea Rispoli.