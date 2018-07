giocatori che Foschi non avrebbe ceduto nel caso di un campionato di serie A ma che le vicende di mercato hanno costretto a cedere per far cassa.

Dopo i due attaccanti il ds rosanero non sembra infatti intenzionato a liberarsi di altri elementi, tranne che nel caso di offerte che soddisfino in pieno le richieste del Palermo. Nessun articolo in saldo dunque con trattative lampo ma cessioni ragionate in questo ultimo mese scarso di mercato per incrementare il più possibile quel gruzzoletto da reinvestire nella campagna acquisti. Nella

lista dei partenti figurano quindi i vari Nestorovski, Chochev, Rispoli e Aleesami anche se per Foschi, fin quando non arriva un'offerta concreta, ogni calciatore deve impegnarsi per costruire il nuovo gruppo sentendosi parte del progetto. Nessuno resta indietro quindi, men che meno i protagonisti dell'ultimo campionato che, a detta dell' ex dirigente del Cesena, soffrono ancora per l'obiettivo sfumato contro il Frosinone e avrebbero espresso il desiderio di giocare comunque in serie A.

rilevanti pervenute sulla sua scrivania potrebbe proporre a molti dei big rimasti di pensare ad una permanenza rispettando il proprio contratto. Di sicuro Foschi, che ad esempio per Nestorovski e Chochev ha ricevuto qualche offerta non all'altezza del valore dei giocatori, non troverebbe alcun ostacolo nel trattenere tali elementi in rosa tranne che per il monte ingaggi che andrebbe comunque ridimensionato. Più semplice in teoria far cassa con le cessioni di Rispoli (anche se Il Bologna sembra aver dirottato il suo interesse su Mattiello), Aleesami e Jajalo, con il bosniaco vicino ai greci dell'Aek Atene che avrebbero chiesto il prestito del giocatore ricevendo il no secco di Foschi. Una situazione complicata quindi che il ds rosa potrebbe paradossalmente risolvere piazzando solo un altro paio di altre buone operazioni in uscita.

che già esiste. Rino Foschi, neo direttore dell'area tecnica del Palermo, in occasione della sua prima visita nel ritiro di Sappada ha provato a mettere in chiaro le linee guida della sua terza avventura con il club rosanero e sopratutto con il patron Maurizio Zamparini. L'obiettivo primario è ovviamente vendere, per creare quel famoso tesoretto da 25 milioni che contrariamente senza il paracadute concesso alle retrocesse dalla serie A metterebbe in difficoltà economica la società nelle stagioni a venire, ma non svendere così come accaduto nel caso delle cessioni di La Gumina all'Empoli e Coronado allo Sharjah, duevisti i risvolti sul caso Parma con la richiesta pesante di penalizzazione per i ducali da parte del procuratore federale della Figc, e dunque Foschi senza offerte