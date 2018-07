per il caso Parma prevista per le 11, con i rosa che sperano ancora in un ripescaggio in serie A, il mercato del Palermo inizia a prendere forma con un'improvvisa impennata di fiducia data dalla cessione del secondo pezzo pregiato dell'argenteria Igor Coronado. Il brasiliano nella giornata di ieri ha infatti apposto la firma sul contratto quadriennale che lo legherà allo Sharjah Dubai a 1,2 milioni a stagione ma, ancor più importante, con 6 milioni9 per il suo cartellino che finiscono nelle casse del club di viale del Fante. Ossigeno puro per la società siciliana che, dopo la mancata promozione in serie A, doveva giocoforza puntare sulle cessioni dei propri giocatori più rappresentativi come La Gumina e appunto il fantasista brasiliano.sempre più vicino (fra i 9 dell'Empoli per La Gumina e i 6 degli arabi siamo già a quota 15) dunque per Foschi si può guadare con maggior fiducia alla campagna acquisti che fino ad ora ha fatto registrare il solo ingresso di Mazzotta a costo zero. Le prossime ore diventano dunque cruciali intanto per chiudere le trattative per il portiere Brignoli e per il terzino Salvi, di cui si attendono ormai solo le firme sui contratti, ma sopratutto per portare nel ritiro di Sappada l'attaccante, o gli attaccanti, titolari per la prossima stagione. La cessione Coronado permette al Palermo d'inserirsi in maniera decisa nel giro di punte più appetite nel campionato cadetto, ovvero Puscas e Di Carmine.ha già strappato un accordo con l'Inter proprietario del cartellino dell'ex Benevento e Novara, accettando la richiesta di 3 milioni avanzata dai nerazzurri per la cessione, e si attende dunque solo la risposta del calciatore che avrebbe preferito una squadra di serie A (in tal senso la sentenza del caso Parma potrebbe sbloccare la trattativa, ndr). Ma il direttore dell'area tecnica non vuole fermarsi qui e regalare a Tedino un altro bomber di peso come Samuel Di Carmine. L'attaccante in uscita dal Perugia, con gli umbri che hanno chiuso per Melchiorri e sono vicini a Vido dell'Atalanta già obiettivo dei rosanero, è tentato dall'Hellas Verona che offre 2,5 milioni (3 milioni la richiesta dei biancorossi) e un ricco stipendio al calciatore anche se Foschi potrebbe inserirsi mettendo sul piatto la cifra desiderata e battendo la concorrenza.inoltre per chiudere le trattative sull'asse Atalanta (Pessina, Fazzi, Haas) e qualche altra cessione. Andrea Rispoli è sempre nel mirino dal Bologna anche se i felsinei tengono d'occhio anche Mattiello mentre per Mato Jajalo l'AIK Atene dovrebbe colmare la distanza con l'offerta di 1,5 milioni e la richiesta fatta dal Palermo di 2. In standby le situazioni di Bellusci e Nestorovski mentre con l'arrivo di Brignoli il portiere deputato a fare le valigie dovrebbe essere Alastra che ha richieste in B (Pescara, Ternana) con Pomini che tornerebbe a giocarsi il posto da secondo e Marson terza scelta.