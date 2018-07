La fascia da capitano non è ancora stata assegnata, ma Murawski non ci pensa: "Io capitano? Non so, mi sembra, prematuro, c'è gente con più esperienza e conoscenza della lingua. Comunque, il tecnico decide e io obbedisco. La mia regola è questa. Oggi, il mio otto preferito è Kross, il dieci Modric. Sogno da dieci e in campo vivo da otto. Però mi metterei in porta pur di esserci. Ringrazio Tedino. Il mio ruolo preferito? Quello di sacrificarmi per il fantasista, per gli attaccanti, per il bene della squadra - ha concluso il classe '94 -. Coronado sapeva che alle sue spalle c'ero io e aveva la testa libera. È questo che mi piace".

. Il centrocampista polacco è stato intervistato da Il Corriere dello Sport durante il ritiro della squadra a Sappada. Il classe '94 ha parlato dei suo obiettivi sia con la squadra rosnaero che con la nazionale polacca., è un chiodo fisso, un tormento che non mi lascia. Ci sono rimasto male. Sono ancora legato per due anni, ho l'opzione per il terzo, ma il futuro può attendere. Oggi vedo solo rosa. Per me, è stata una buona annata, senza la ciliegina finale. Ora si riparte da zero, con un'altra scommessa".: "Anche in B siamo seguiti, Cionek ne è un esempio - ha dichiarato il polacco -. La Polonia è stata una delusione per tutti, pensavamo a ben altro traguardo. Questa è la vita, anche il Palermo si aspettava di più. Inutile soffermarsi sulle sconfitte. Prima il Palermo, poi la nazionale. Saranno gli allenatori a giudicarmi. Certo alla Polonia ci penso. Ci sarà un ricambio? Sono pronto. Ho chiamato Cionek quando ha fatto autogol col Senegal. Non era colpa sua. A lui debbo molto. Mi ha accolto e mi ha fatto ambientare a Palermo. In camera, sono con Szyminski e ieri ho parlato con Dawidowicz. Arriva? Non so, non lo sa. Me lo auguro perché è un bravo calciatore e una bella persona. A Palermo può dare molto".