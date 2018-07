Il responsabile dell'area tecnica del Palermo ha parlato di quelle che sono le sue sensazioni dopo i primi giorni di ritiro, con ovviamente un occhio un po' più clinico sul mercato, sia in entrata che in uscita: "Cosa devo spiegare, sapete più di me. Sono a Palermo da tempo. Finito il campionato mi sono fermato e mi è arrivata la chiamata. Da un giorno all’altro sono diventato ds, non era il caso di fare conferenza stampa. Non sono nuovo. Da adesso si inizia a lavorare, sono a Milano per risolvere delle situazioni. Veniamo da due stagioni così così. C’è qualche scontento, c’è qualcuno che vuole andare via. Non è facile, la città vuole un gruppo unito. Sono i primi giorni e siamo incompleti arriverà qualcuno e altri andrà via. Non si può rispondere a tutte le domande, cerchiamo di lavorare con serenità. È difficile non sono tempi brevi, faremo il massimo".- "Via gli stipendi alti? Capita a tutte le squadre. Si è costretti a ridurre i costi. Il primo anno c’era paracadute, adesso è diverso. Bisogna cercare ridurre i costi sennò si rischia di fallire. Abbiamo venduto La Gumina e Coronado, sono state operazioni importanti. Non è facile vendere, io i giocatori non li regalo. Tutti devono cercare di dare il massimo. Qui non c’è nessuno da mandar via. Se qualcuno ha la soluzione io cerco di aiutarli. Nestorovski-Atalanta? È in uscita alle nostre condizioni. Qui si deve creare un gruppo, io vorrei confermalo tutto. Ho parlato con tutti i giocatori. Chi è qui non deve pensare che è in uscita, sono qui per dare una mano. Vogliamo creare un gruppo che faccia divertire i palermitani. Rispoli è in scadenza è importante per noi. È un giocatore che ha qualche richiesta, io non lo regalo".- "Acquisti a zero lire? Non mi piace questo termine. A Cesena eravamo in crisi, il Palermo è sempre il Palermo. Chi è andato via hanno fatto gli affari loro piuttosto che noi. Il campione che compravo nel 2007 adesso non è possibile. Brignoli e Salvi? Siamo a buon punto ma ancora non abbiamo fatto niente. Resto anche domani e forse verrà anche il presidente. Chi possiede il cartellino ti fa un po’ penare, bisogna un po’ aspettare. Caso Parma? Sono cose che non mi interessano. Svincolati Bari e Cesena? Non mi interessano, sopratutto quelli del Cesena. Portargli via un giocatore non me la sento. Zamparini è la proprietà, ho lavorato con lui per molti anni. Con lui ho discorsi importanti. So le difficoltà del Palermo ma sono risolvibili. Per me Zamparini ha dato tanto, abbiamo avuto discussioni ma ho un rispetto per lui e per il Palermo che va oltre".- "Dopo il campionato scorso è normale la delusione. Io mi sono salvato con il Cesena e seguivo i play-off, so cosa vuol dire quello che è successo. Abbiamo visto un bel Barbera. Io vorrei tornare come a qualche anno fa, sarebbe una soddisfazione. Gnahoré ha avuto un disguido e credo che torni stasera. Sono un po’ frastornati dall’ultima partita che ci ha un po’ ammazzato tutti. Palermo è la quinta città d’Italia. I big sono un po’ delusi per la mancata promozione. L’ultima partita è andata come è andata, questo gruppo meritava di più. In questo momento dobbiamo equilibrarci, se ci sono scontenti dobbiamo accontentarli. Quest’anno hanno subito una mazzata. Adesso stanno lavorando, vorrei ritrovare il tifo di Palermo che dia una mano a questo gruppo per fare il campionato che i rosanero meritano".