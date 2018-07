i due siti delle società.

Un passo indietro repentino che confonde non poco visto che il giocatore era dato ormai ad un passo dalla firma, ancora non arrivata, e che in ogni caso aveva già in programma per oggi le visite mediche con il club arabo. Più che un'interruzione brusca delle trattative appare dunque una decisione scaramantica da parte dello Sharjah apparso impaziente di chiudere per il talentuoso numero 10 (per cui è previsto un ricco ingaggio da 1,2 milioni per quattro stagioni) che porterà nelle casse rosanero 6 milioni di euro che andranno ad aggiungersi ai già 9 accumulati dalla cessione di La Gumina all'Empoli. La buona riuscita dell'accordo non sembra infatti per nulla messa in discussione ed è dunque possibile che quella stessa foto possa essere riproposta nelle prossime ore.

È iniziata nel frattempo con una doppia seduta di allenamento la preparazione estiva della formazione rosanero. Nel ritiro di Sappada questa mattina per i rosanero lavoro di attivazione, esercizi tecnici e lavoro organico metabolico. Nel pomeriggio attivazione, esercizi tecnici e partita in porzione ridotta del terreno di gioco.

Fisioterapie e palestra per Ivaylo Chochev, a causa del riacutizzarsi di una tendinopatia alla caviglia sinistra traumatizzata alla fine dello scorso campionato, e per Andrea Ingegneri, che si è sottoposto la scorsa settimana ad un intervento programmato, effettuato dal Dott. Ferdinando Battistella, di pulizia artroscopica al ginocchio operato nella scorsa stagione.

Nella giornata di oggi doppia seduta e presentazione del nuovo acquisto Antonio Mazzotta.

L'annuncio ufficiale, che chiudeva la lunga telenovela fra il calciatore brasiliano il club rosanero e quello degli Emirati Arabi, era infatti giunto nella serata di ieri con un tweet lanciato dalla stessa società araba sul proprio canale social con tanto di foto sorridente fra Coronado ed uno degli sceicchi (vedi copertina, ndr) in cui viene ufficializzato il passaggio del numero 10. Quello stesso post veniva però cancellato poco dopo lasciando nell'incertezza totale, data anche la mancanza di annunci ufficiali ne