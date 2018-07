L'ex Pordenone torna a sedere sulla panchina rosanero dopo l'esonero di qualche mese fa: "Chi me l’ha fatto fare? Non è per il contratto. Credo che ci siamo confrontati e dal punto di vista generale abbiamo idee condivise. Di bello quest’anno c’è che finisce il mercato prima delle partite, così si può pianificare il gruppo con un po’ di anticipo".

. I rosanero giunti ieri in Friuli da questa mattina sono scesi in campo per iniziare a preparare la stagione. Non c'è Igor Coronado, in procinto di trasferirsi allo Sharjah, ci sono invece Nestorovski e Struna che però sono arrivati a Sappada con qualche ora di ritardo. Del primo giorno di lavoro e di cosa si aspetta dalle prossime settimane ha parlato in conferenza stampa il tecnico rosanero Bruno Tedino:- ha premesso l'allenatore -. È la passione e entusiasmo, ma anche voglia di rivalsa. In 10 mesi siamo stati trattati in maniera straordinaria. L’anno scorso in questo periodo c’erano difficoltà, ci ha spinti la voglia di dimostrare di poter essere utili. Ai ragazzi negli spogliatoi ho detto che devono lavorare tutti in maniera perfetta sia in campo e fuori. Chi è qui è per lavorare e mettersi a disposizione del Palermo. Del mercato se ne occupa Foschi, con il quale sono in contatto giornalmente. Io e lui abbiamo idee da portare avanti con tranquillità per ottenere un Palermo che diverte".: "I ragazzi sono per bene, se qualcuno esce dai binari è giusto che venga allontanato. Devo essere professionisti a prescindere da me. Come società abbiamo delle idee. Nesto e Struna il ritardo non va bene. Quando si fanno questi raduni possono succedere cose di questo tipo, ma sicuramente sarebbe più bello che tutti arrivassero allo stesso orario, ma non c’è nessun malumore. Il discorso del passaporto... beh l’ho perso anche io. L’altro ha l’influenza non mi posso mettere io a controllare il termometro. Il ritardo di nesto e Struna può esserci, poteva arrivare tardi anche il pullman. Io tra l’anno scorso e quest’anno queste cose non le vedo. Abbiamo a che fare con u professionisti".: "Mio rapporto con Zamparini? Il fatto dell’ufficializzazione tardiva non spetta a me dirlo. Io ai playoff ho tifato per il Palermo più che nella stagione regolare. Nei playoff ero diventato il miglior tifoso. Perché hanno giocato meglio, soprattutto con il Venezia. Con il Frosinone all’andata il risultato doveva essere più rotondo. Io tutelato? Non spetta a me, io penso alle idee da portare avanti. Sono delle idee non solo di calciatori. Io mi sento tutelatissimo, l’allenatore è il primo a pagare le conseguenze ma non mi sono tuffato in questa avventura per hobby. Credo che una rifondazione può anche essere un mio obiettivo".: "Sostituto Coronado? In questa categoria è introvabile. Aver trovato una squadra che lo sosteneva lo ha aiutato a renderlo molto brillante. Coronado era molto bravo a trovarsi le posizioni. È migliorato molto. In questa squadra non c’è un giocatore che gli somiglia, ma non c’è nemmeno in altre squadre. Ho è da cercare in Europa o di fare di necessità virtù. Quindi adattare qualcuno bravo con i tempi di inserimento. Invece di giocare con un Totti giocare con un Perrotta".: "Se avevo perso il controllo dello spogliatoio? Il ritiro è cominciato da poco siamo professionisti. Credo che tutti dobbiamo farci esami di coscienza. Io mi sono fatto delle domande e credo che anche qualche calciatore debba farlo. Le situazioni possono essere migliorate. Se non avevo squadra in mano? Penso di sapere chi l’abbia detto e chi l’ha messa in giro. Io sono venuto l’anno scorso in punta di piedi e sono andato via allo stesso modo. Spero di fare meglio dello scorso anno".: "Lo Faso e Embalo? Lo Faso è andato alla Fiorentina. Ha avuto una possibilità importante. Mi aspetto che faccia salto di qualità nella dedizione al lavoro. Deve migliorare. Ha un patrimonio tecnico importante. Carlos è voluto andare a Brescia. Carlos è un ragazzo che a me aveva dato molto".