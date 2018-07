E in un'intervista al Giornale di Sicilia parla di due ritorni a lui assai graditi, come quelli del responsabile dell'area tecnica Rino Foschi e del tecnico Bruno Tedino. A loro il compito di rendere competitiva, prima sul mercato e poi sul campo, la rosa che dovrà affrontare - con ogni probabilità - il prossimo campionato di serie B: "Foschi sta lavorando bene - esordisce Zamparini - , sia lui che Tedino stanno facendo un buon lavoro. Il tecnico ho sbagliato ad esonerarlo, ma l’ho fatto perché credevo non avesse più in mano la squadra. Hanno comunque la mia massima fiducia. Rino può contare su due collaboratori di altissimo livello, ma è inutile fare proclami"., dal nuovo quartier generale estivo di Sappada che rimpiazza dopo un lungo sodalizio Bad Kleinkirchheim. Zamparini, in questo senso, si concentra soprattutto sulla costruzione dell'organico, tra nuovi arrivi previsti e alcuni big che potrebbero lasciare i rosanero: "Aspettiamo che venga fuori la squadra che stiamo costruendo, poi per gli obiettivi si vedrà. Mercato? Abbiamo fatto un programma e Foschi lo sta realizzando, c’è tutto il tempo. Ora deve pensare alle uscite, abbassare il monte ingaggi per il nostro bilancio. I big? Sono sul mercato e noi guardiamo le offerte con attenzione e tranquillità. Non dimentichiamo che la campagna acquisti è iniziata da dieci giorni e i loro procuratori stanno lavorando".Il fantasista brasiliano, che si presenterà regolarmente presso la località dolomitica per raduno e primi giorni di ritiro, sarebbe ancora scettico di fronte alla possibilità di andare allo Sharjah. Zamparini dal canto suo sostiene che sarebbe una follia, per l'ex fantasista del Trapani, rifiutare una proposta del genere, soprattutto sul piano economico: "Per lui è un’occasione enorme, passerebbe da 200 mila euro all’anno a cinque milioni in quattro anni, ditemi come si fa a rifiutare. Non conosce Dubai, ma è uno dei posti più belli d’Oriente e il più sicuro e servito del mondo, una capitale finanziaria. Se non accetta il trasferimento va a Sappada e Tedino sarà contento di averlo".Si tratta di un giocatore assai gradito a Zamparini, il quale sottolinea l'esistenza di una trattativa già durante la sessione di mercato di inizio 2018, quando il giocatore di scuola Inter optò per l'approdo a Novara: "Mi sono arrabbiato quando l’ho visto andare a Novara a gennaio, ero stato io a dire no, volevo lui è Di Carmine, è uno dei motivi per cui Lupo è andato via. Facciamo anche tre sforzi per prenderlo, visto che venderemo".