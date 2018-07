. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Antonio Mazzotta, terzino sinistro palermitano classe '89, i club rosanero lavora per altri due acquisti. Il lavoro da svolgere per il Direttore dell'Area Tecnica della società di viale del Fante è davvero enorme. Cedere per fare cassa, poi pensare ai nuovi innesti da regalare a Bruno Tedino. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nella oggi, o quantomeno a ridosso dell’avvio del ritiro di Sappada, il Palermo dovrebbe ufficializzare altri due acquisti: quello di Alberto Brignoli, il portiere di proprietà della Juventus, e Alessandro Salvi 30enne terzino destro in forza al Cittadella.