Il terzino palermitano, Campione d'Italia con la formazione Primavera nel 2009, si trasferisce al club di Viale del Fante a titolo definitivo. Il giocatore si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2020 e verrà presentato alla stampa nel ritiro di Sappada.dopo tantissimi anni ritorno a casa e sono felicissimo. Non vedo l'ora di iniziare. Speriamo di fare una bellissima annata, come mi è già accaduta nove anni fa con la vittoria dello scudetto, speriamo di fare bene. Sono a disposizione della squadra e del mister, penso solo a dare il massimo in campo e ad allenarmi al massimo. Voglio ringraziare Zamparini e il direttore per questa opportunità, Foschi è stato importante per la mia carriera perchè mi ha dato l'opportunità di giocare in A a Cesena e ora di giocare nella squadra della mia città. Ai tifosi dico di starci vicino, quest'anno ci toglieremo delle soddisfazioni".