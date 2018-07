Si passa poi al ritorno di Bruno Tedino, a distanza di pochi mesi dall'interruzione del rapporto fra il tecnico trevigiano ed i rosanero quando mancavano quattro giornate alla fine del campionato di serie B: "L'U.S. Città di Palermo comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Bruno Tedino.

dall'inizio del ritiro rosanero in programma Sappada. Rino Foschi e Bruno Tedino sono gli uomini scelti da Maurizio Zamparini per far partire la prossima stagione del Palermo al momento in serie B. Con due note ufficiali, pubblicate a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, dunque la società di viale del Fante comunica il nuovo corso della società siciliana. Il primo è quello che riguarda il terzo ritorno al Palermo di Rino Foschi:: "Sono molto felice e carico. Mi piacerebbe ripartire con quell'immutato spirito di sacrificio e di lavoro che ha sempre contraddistinto la squadra. Sono determinato – afferma Tedino - e ringrazio la società per avermi dato nuovamente fiducia, proveremo a ricambiarla con il lavoro sul campo. Non vedo l'ora di tornare a lavorare con la squadra, sono convinto che potremo divertirci interpretando il prossimo campionato con uno spirito propositivo. Avverto nell'aria lo spirito giusto per pervenire a un buonissimo risultato".