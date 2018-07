ufficiale della nuova stagione del Palermo con il ritiro in Friuli a Sappada che parte esattamente sabato 14. Sei giorni in cui la società di viale del Fante dovrà sciogliere ancora una paio di situazioni, a partire dal chiarire le posizioni del ds e del nuovo allenatore, con le vicende di mercato che nel frattempo continuano a tenere banco in casa rosanero sopratutto quelle che riguardano le cessioni. Dopo aver piazzato Nino La Gumina all'Empoli per 9 milioni di euro, plusvalenza più importante all'interno della sessione di mercato estiva, i siciliani hanno infatti ufficializzato il prestito del portiere Posavec ai connazionali dell'Hajduk Spalato., operazione che vede comunque il Palermo spettatore interessato in quanto si è riservato il diritto di recompra del calciatore su cui il patron Zamparini ha puntato molto in questi ultimi anni, innesca una serie di movimenti che riguardano proprio la porta dei rosanero di cui ancora non si conosce il nome del prossimo titolare. Dopo le dichiarazioni dello stesso Zamparini in merito al ruolo che ricoprirà Alberto Pomini (quello di chioccia dell'eventuale numero uno, ndr) è partito il totonomi su chi proteggerà i pali nel prossimo campionato. Il primo nome sulla lista di Foschi è quello di Brignoli del Benevento., protagonista nell'ultima stagione in serie A con la maglia giallorossa grazie all'episodio passato alla storia del gol di testa allo scadere del match del 'Vigorito' contro il Milan che valse il primo punticino nella massima serie dei campani, sembra ormai vicinissimo infatti a vestire il rosanero a maggior ragione dopo gli ultimi attestati di stima che l'estremo difensore scuola Juventus ha fatto nei confronti del club siciliano. Un rebus quello per la porta che si allarga se si pensa che Zamparini vorrebbe invece un altro portiere proveniente dalle giovanili bianconere come Audero che nell'ultima annata si è segnalato in quel di Venezia con Pippo Inzaghi.rosanero Foschi lavora parallelamente a sfoltire una rosa che in Friuli potrebbe raggiungere facilmente le quaranta unità. Fra i papabili a lasciare la Sicilia prima dell'inizio del ritiro c'è ad esempio Andrea Rispoli. Il terzino con tante offerte dalla serie A potrebbe accasarsi a breve al Torino di Mazzarri. I granata, che a breve cederanno Barreca ai francesi del Monaco, sono alla ricerca di una valida alternativa per la fascia e avrebbero individuato nell'ex Parma un sostituto. Sul piatto balla una cifra vicina ai 2 milioni di euro anche se per smussare la trattativa i piemontesi potrebbero mettere in mezzo una pedina di scambio in uscita. Una situazione tutta in evoluzione come quelle che riguardano gran parte del resto della rosa dei siciliani.