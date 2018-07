L'U.S. Città di Palermo comunica di avere ceduto all'Empoli F.C. il calciatore Antonino La Gumina. L'attaccante si trasferisce al club toscano a titolo definitivo". Una trattativa lampo quella fra siciliani e toscani concretizzata nelle ultime ventiquattro ore con l'affondo deciso del club del presidente Corsi che, grazie anche al probabile appoggio esterno della Juventus interessata dal profilo del calciatore, dopo la cessione di Donnarumma era alla ricerca di un partner d'attacco per Ciccio Caputo, ultimo capocannoniere della serie B.

. La telenovela di mercato per l'attaccante rosanero classe '96 si è infatti conclusa nel tardo pomeriggio di oggi con i toscani del ds Pietro Accardi, ex giocatore rosanero, che ha accelerato per aggiudicarsi le prestazioni a titolo definitivo della punta che alla fine non accetta la proposta della Sampdoria beffata nelle battute finali proprio dai toscani che offrono 9 milioni al club di viale del Fante. Superata dunque l'offerta dei liguri che avevano messo sul piatto 7 milioni più 2 di bonus che non aveva convinto la dirigenza siciliana.nell'ultimo torneo cadetto (11 gol per l'attaccante compresa la fase playoff) ha convinto gli azzurri a virare sul prodotto del vivaio siciliano che lascia dunque a titolo definitivo la casacca rosanero permettendo alla società del patron Zamparini di mettere a segno una plusvalenza importantissima in vista della pianificazione della prossima stagione che potrebbe essere in A (con il club che attende la sentenza per il caso Parma, ndr). Un primo colpo per Rino Foschi, chiamato alla firma come nuovo direttore tecnico, che dopo La Gumina spera di chiudere entro la fine della settimana anche per Igor Coronado.allo Sharjah Fc Dubai per la cifra di 6 milioni di euro anche se l'iniziale certezza di un passaggio del trequartista ha lasciato spazio ai dubbi espressi dal calciatore circa la una destinazione diversa dalle aspettative dall'ex calciatore del Trapani che sperava di giocarsi a 25 anni le sue prime chance in serie A dove l'unica offerta ricevuta è stata quella della Spal. Le prossime ore saranno dunque importanti per conoscere il destino di Coronado così come quello di tanti altri giocatori rosanero con la valigia in mano. Fra questi Nestorovski e Rispoli che sarebbero finiti nel mirino del Bologna di Pippo Inzaghi anche se entrambi i giocatori hanno altre offerte sia in Italia che all'estero.