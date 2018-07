che dovrà confrontarsi con tutta probabilità nella prossima serie B nonostante le residue speranze di ripescaggio per via del caso Parma, non fossero abbastanza ad ingarbugliare ulteriormente nelle ultime ore la matassa ci ha pensato lo stesso patron rosanero Maurizio Zamparini. La situazione presa in esame dall’imprenditore friulano, che ha fatto storcere il naso a più di qualche sostenitore, è quella dei portieri in cui l’ex presidente ha provato a fare chiarezza ottenendo però l’effetto contrario.del prestito del croato Josip Posavec ai connazionali dell’Hajduk Spalato è stata accompagnata infatti da una mancata conferma nel ruolo da titolare di Andrea Pomini. L’ex Sassuolo secondo il patron: “è una riserva e ha fatto un campionato buono, ma ha trentasette anni. Siamo contenti che rimanga e che sia un buon secondo, una garanzia”. Parole che hanno immediatamente scatenato la reazione dell’agente dell’esperto estremo difensore Danilo Caravello.definendolo chioccia o riserva a priori - ha dichiarato a Tuttomercatoweb - mi sembra ingiusto e irrispettoso. Il campionato che ha fatto il Palermo lo deve anche e in buona parte alle prestazioni di Alberto. Si può parlare di serietà, esperienza, integrità fisica e carisma. Ma non di chioccia o riserva. A parte le battute di Zamparini sull’età di Alberto, il ragazzo ha dimostrato di essere uno dei migliori della Serie B“. Battuta o no difatti la situazione in porta a tutt’oggi, considerando i rientri dai prestiti di Alastra e Marson, non sembra molto chiara e Foschi starebbe sondando il mercato per trovare un altro giovane di prospettiva che conosce già il calcio italiano.sarebbe quello dell’albanese di proprietà del Perugia Entonjo Elezaj. Il classe ’96 nell’ultima stagione ha ben figurato in Lega Pro con la maglia del Racing Fondi e prima del sondaggio dei rosanero era già stato visionato dal Benevento che avrebbe poi virato su altri obiettivi. Un indizio che non chiarisce comunque le reali intenzioni del club di viale del Fante riguardo il ruolo del titolare nel prossimo campionato. Un rebus che verrà risolto nell’ormai imminente ritiro di Sappada in cui Bruno Tedino, che l’anno scorso lanciò proprio Pomini al posto di Posavec facendolo diventare un punto fermo del suo undici, si confronterà con il nuovo responsabile dell’area tecnica Foschi.