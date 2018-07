è infatti quello di accumulare un tesoretto di almeno 25 milioni con almeno altre cinque cessioni eccellenti. Fra i primi ad avere già richieste interessanti ci sono l’attaccante Nestorovski, che a detta del patron Zamparini è conteso in Turchia ed Inghilterra, il centrocampista Mato Jajalo, che dopo l’interessamento in Francia del Tolosa che ha puntato più ad abbassare il prezzo del bosniaco adesso è vicino ad un passaggio in Grecia all’Aek Atene, ed il difensore Struna, ormai ai dettagli con il Werder Brema. Nella lista delle partenze ci sono poi anche entrambi i terzini Rispoli e Aleesami che hanno richieste in serie A (Torino e Frosinone) e andranno sicuramente via anche se potrebbero presentarsi prima nel ritiro di Sappada e in seguito salutare la Sicilia.

Da valutare c’è poi ovviamente la cessione di Igor Coronado. Il brasiliano, che ha manifestato la volontà di giocare in serie A, al momento ha ricevuto offerte solo dalla Spal con quella ferrarese unica squadra ad essersi fatta sotto per il fantasista. Per Zamparini, a meno di offerte irrinunciabili, l’ex Trapani al pari di Posavec potrebbe restare anche se Foschi, al contrario delle recenti dichiarazioni dell’imprenditore friulano, lavora per cedere sia il numero dieci che il portiere croato. I siciliani invece proveranno a non mollare la presa sul polacco Dawidowicz che dopo la fine del prestito dal Benfica lottano col Genoa per riportarlo in Sicilia per un’altra stagione.

Nino La Gumina è il pezzo pregiato della campagna in uscita del Palermo che con Rino Foschi, direttore tecnico che non ha ancora firmato il biennale che lo legherà per la terza volta alla società rosanero, è ormai alle battute finali per piazzare l’attaccante classe ’96 alla Sampdoria. L’accordo fra siciliani e liguri è sarebbe ad un passo dato che le distanze economiche dopo un’iniziale difficoltà (i rosa chiedevano 10 milioni inizialmente scendendo poi a 6,5 con 2 di bonus, ndr) sarebbero ormai superate con il club del presidente Ferrero pronto a chiudere per uno degli attaccanti italiani più promettenti dello scenario nazionale. Con la cessione di La Gumina ormai vicina al traguardo Foschi potrà finalmente iniziare a far sul serio anche sul fronte degli arrivi.che difatti sono stati fino alla finale playoff con il Frosinone i titolari delle due fasce costringe il Palermo ad attivarsi sul mercato per ricoprire con soluzioni low cost, ma allo stesso tempo d’esperienza, le caselle lasciate vuote anche da Morganella, il cui contratto è arrivato alla naturale scadenza, e Rolando il cui prestito non è stato rinnovato con l’ex Latina che è tornato alla Sampdoria. Le soluzioni al vaglio di Foschi sono quelle di Longhi del Brescia, Vitale dalla Salernitana e Renzetti della Cremonese. Quest’ultimo è in uscita dai lombardi per l’arrivo contestuale di Migliore dal Genoa, già seguito dai rosanero ma sfuggito per accordi precedenti raggiunto dal giocatore con i grigiorossi, e che Foschi conosce bene per averlo avuto al Cesena. Sempre possibile infine l’eventualità di rivedere Rolando in rosanero con l’eventuale rinnovo del prestito o un passaggio a titolo definitivo (strada meno percorribile se non nel caso di un inserimento nella trattativa per La Gumina).