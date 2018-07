Rino Foschi e Bruno Tedino, rispettivamente quelli che dovranno ricoprire il ruolo di direttore sportivo ed allenatore della squadra nell'ormai imminente inizio della nuova stagione, sono infatti già stati investiti da parte del patron Zamparini dei compiti da svolgere con l'ex ds del Cesena addirittura già al lavoro da settimane prima della firma ufficiale che sancisca il suo terzo ritorno in Sicilia. , rispettivamente quelli che dovranno ricoprire il ruolo di direttore sportivo ed allenatore della squadra nell'ormai imminente inizio della nuova stagione, sono infatti già stati investiti da parte del patron Zamparini dei compiti da svolgere con l'ex ds del Cesena addirittura già al lavoro da settimane prima della firma ufficiale che sancisca il suo terzo ritorno in Sicilia.

Discorso diverso per Tedino, ancora con un anno di contratto con ma società rosanero, che a conti fatti dovrà soltanto tornare a sedere su quella panchina lasciata a poche giornate dalla fine del campionato (quattro per la precisione dopo il 3-0 di Venezia, ndr) con l'arrivo di Roberto Stellone al suo posto. Uno Stellone che, al pari dell'ex Pordenone, avrebbe anch'esso un altro anno di contratto con il club di viale del Fante ma che nella prospettiva di un campionato di B senza ambizioni di promozione é ormai vicino alla rescissione.





Addio quello del tecnico romano che quasi certamente arriverà insieme a quello dell'attuale, solo sulla carta, direttore sportivo Aladino Valoti. Per l'ex giocatore rosanero l'esperienza da dirigente in Sicilia si chiuderà infatti dopo sei mesi senza particolari acuti e con la grande delusione della mancata promozione nella finale playoff con il Frosinone.

L'obiettivo della società rosanero è dunque quella di stringere il cerchio intorno a tutte queste situazioni per rilanciare il più presto possibile il nuovo progetto, seppur ridimensionato ma con uomini chiave come Foschi e Tedino che quantomeno conoscono già per esperienze pregresse la passione di una piazza che vorrebbe tornare al più presto nel calcio che conta davvero.





sotto tanti punti di vista Per il Palermo, che fra poco più di dieci giorni si ritroverà in Friuli per l'inizio del ritiro estivo in quel di Sappada é infatti arrivato il momento di mettere chiarezza all'interno dei propri quadri dirigenziali e tecnici con l'inserimento di due pedine fondamentali per la costruzione della squadra che affronterà intanto quello che si prospetta un altro campionato di serie B con ambizioni molto più ridimensionate rispetto a quelle dell'anno scorso.