risale al girone d'andata della scorsa stagione in serie B con un solo gol all'attivo e tanti spezzoni di gara, quasi sempre da subentrato, senza incidere. Per Carlos Embalo, 24enne attaccante di proprietà del Palermo, dopo appena sei mesi in Sicilia arrivò la cessione in prestito al Brescia senza però fare la differenza nemmeno nelle 'rondinelle', piazza in cui un paio di stagioni fa dimostrò il suo potenziale offensivo. Per il guineano che dopo la fine del prestito in Lombardia tornerà alla base, e si presenterà nel ritiro in programma fra due settimana a Sappada, inizia una seconda avventura con i siciliani guidati sempre da Bruno Tedino. Proprio il tecnico ex Pordenone nel ritiro dell'anno scorso puntò molto sul classe '94 posto poi dover dare spazio a giocatori come Coronado, Trajkovski e La Gumina., almeno da quanto dichiarato dallo stesso Embalo, da Tedino che avrebbe tenuto volentieri in rosa il guineano che soffrì anche di problemi fisici che ne pregiudicarono l'impiego ed il rendimento. Adesso che quegli acciacchi sono alle spalle per l'esterno offensivo si prospetta una nuova stagione da giocarsi come protagonista nel Palermo ridimensionato nella rosa ma a forte trazione giovane in cui Embalo può vantare già una discreta esperienza da poter mettere a disposizione dei compagni. Giocare in una formazione guidata da un allenatore che lo conosce bene poi per il 24enne sarà sicuramente un vantaggio da sfruttare per iniziare subito col piede giusto per evitare gli errori commessi nelle passate stagioni.poi ritroverà un partner d'attacco che come lui cerca riscatto dopo un'annata in prestito. Simone Lo Faso, mandato a farsi le ossa in serie A fra le fila della Fiorentina, non ha trovato però fortuna a Firenze, nonostante il tecnico Pioli ed il ds Corvino avessero puntato forte su una sua esplosione nella massima serie, e con solo alcuni spezzoni di gara dopo l'esordio in maglia viola contro il Milan ed un infortunio in allenamento la sua stagione si è conclusa senza convincere il club toscano a riscattarlo dal prestito alla cifra di 2,3 milioni.tornerà a casa per rilanciarsi così come Embalo in un attacco che vedrà la permanenza di Moreo, acquistato nel mercato invernale dal Venezia e rimasto in ombra per l'esplosione di La Gumina, Trajkovski, se non dovessero arrivare offerte per il macedone, e qualche innesto dal mercato (sfumato Jallow del Chievo si punta ad Asencio dell'Avellino, ndr). Un reparto avanzato sicuramente giovanissimo di sicuro con poca esperienza sulle spalle ma che farà leva sulla voglia di rivalsa di molti degli elementi che lo andranno a comporre.