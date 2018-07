, giorno precedente all'inizio del campionati di serie A e di una settimana circa a quello di serie B, apre ufficialmente la finestra di calciomercato estiva che quest'anno per la prima volta anticipa la sua chiusura per rendere possibile la partenza dei campionati senza interferenza da parte delle trattative. Un mercato che vedrà il Palermo non fra le protagoniste in termini di acquisti bensì come club, almeno in una prima fase, interessato a cedere gran parte della sua rosa date le difficoltà che comportano l'allestimento di una formazione competitiva per il secondo anno consecutivo in serie B. I rosanero, fallita la promozione nella massima serie tramite i play off chiusi in favore del Frosinone, si trovano infatti da già da tempo pronti a chiudere diversi affari in uscita con l'obiettivo di accumulare un tesoretto da almeno 30 milioni.spetterà a Rino Foschi, vecchia conoscenza del club di viale del Fante, che dopo aver chiuso ufficialmente da ieri il contratto che lo legava al Cesena adesso potrà dedicarsi alla costruzione del Palermo che sarà dopo l'investitura da parte dell'amico patron Maurizio Zamparini. Colui che si occuperà dunque in tutti i suoi aspetti del settore tecnico, con un eventuale ruolo addirittura nel consiglio di amministrazione della società, proverà dunque a chiudere nel minor tempo possibile quelle plusvalenze che al momento rappresentano ossigeno puro per le casse della società rosanero. In primis ci sono dunque le cessioni di Nino La Gumina alla Samp (10 milioni la richiesta dei rosa oppure 7 milioni più il cartellino di Rolando l'offerta dei blucerchiati), con a ruota tutte le altre pedine che attualmente fanno gola a diversi club di A e dell'estero.(richiesto dall'Everton in Premier League) o Struna e Jajalo, sirene tedesche e francesi per lo sloveno ed il bosniaco con Werder Brema e Tolosa sulle loro tracce, faranno sicuramente al caso del Palermo per raggiungere quella fatidica quota 30 con l'attaccante macedone sopratutto che, svalutato dalla sua ultima stagione, potrebbe andare per un cifra non superiore ai 10 milioni. Da non dimenticare poi Igor Coronado con il trequartista brasiliano che ha molte pretendenti in serie A ed in special modo la Spal di Semplici che sarebbe pronta ad un esborso importante per portarlo a Ferrara. Il Frosinone, squadra vincitrice della contestata finale playoff, potrebbe invece far spera proprio nel club rosanero tentando gli acquisti dei due terzini Rispoli ed Aleesami, entrambi ammirati nei due match conclusivi della stagione da parte dei ciociari.di cedere tutti questi giocatori, entro le prime settimane del mercato, potrà a quel punto pianificare la campagna acquisti con il primo arrivo, che avrebbe dovuto essere quello del laterale sinistro Migliore dal Genoa, che potrebbe saltare per un tempismo non eccelso della società rosanero nella formulazione dell'offerta con l'ex Spezia che nel frattempo aveva già preso accordi con la Cremonese, rivale dei rosanero nella prossima serie B. In uscita poi ci sono anche il portiere Posavec (offerte dal Padova per il croato) Dawidowicz (fine prestito) Rajkovic, Chochev, Trajkovski e Balogh, anche se per il macedone e l'ungherese al momento non ci sono offerte che li allontani dalla Sicilia.