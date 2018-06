Un futuro in cui proprio Zamparini, come ammesso dallo stesso imprenditore friulano, spera di non trovarsi più all’interno dei quadri societari bensì fuori, al massimo nel ruolo di consigliere esterno, in caso di cessione. “ Sto lavorando per una futura proprietà del Palermo, che spero entri a brevissimo al mio posto”, queste le parole che chiudono la lettera pubblicata attraverso il sito ufficiale della società e che trasmettono una volta di più la volontà di Zamparini di lasciare (alla finestra sempre una cordata americana, ndr) non prima però di aver costruito l’ennesima squadra (sarebbe la sedicesima della sua gestione) stavolta con ambizioni ridimensionate data la ripartenza per il secondo anno di fila dalla serie B. , come ammesso dallo stesso imprenditore friulano, spera di non trovarsi più all’interno dei quadri societari bensì fuori, al massimo nel ruolo di consigliere esterno, in caso di cessione. “ Sto lavorando per una futura proprietà del Palermo, che spero entri a brevissimo al mio posto”, queste le parole che chiudono la lettera pubblicata attraverso il sito ufficiale della società e che trasmettono una volta di più la volontà di Zamparini di lasciare (alla finestra sempre una cordata americana, ndr) non prima però di aver costruito l’ennesima squadra (sarebbe la sedicesima della sua gestione) stavolta con ambizioni ridimensionate data la ripartenza per il secondo anno di fila dalla serie B.

La conferma che si stia muovendo qualcosa, nonostante il caos generato dall’attesa per i ricorsi rigettati per la gara col Frosinone e quella per il caso Parma, arriva sempre dal patron che ha già difatti investito Rino Foschi per la gestione del settore tecnico con il compito di reperire sul mercato i fondi per allestire una ‘squadra forte per lottare per la promozione in serie A’. Fondi che arriveranno necessariamente dalle cessioni dei pezzi pregiati come La Gumina. L’ultima offerta da parte della Sampdoria per la punta rosanero sarebbe di 7 milioni più il cartellino di Rolando anche se la richiesta dei siciliani sarebbe di 10 milioni per il solo cartellino del bomber. Pronti a fare le valigie ci sono poi i vari Nestorovski, Coronado, Struna, Aleesami, Rispoli e Jajalo con offerte da valutare fra serie A ed estero.

Ma Foschi non lavora solo alle uscite e nelle ultime ore avrebbe perfezionato il primo acquisto del nuovo corso che, sul fronte tecnico, sarà affidato ancora una volta a Bruno Tedino. Francesco Migliore, laterale sinistro classe ’88 proveniente dal Genoa ma con un passato nello Spezia e più di 200 presenze in serie B, è il rinforzo che l’ex ds del Cesena avrebbe strappato alla concorrenza della Cremonese per garantire a Tedino una pedina di sicuro affidamento sulla fascia che verrà lasciata scoperta dalla partenza di Aleesami. Si muove dunque qualcosa, seppur ancora poco, anche se l’inizio ufficiali delle trattative da domani ed il ritiro di Sappada che incombe sempre di più daranno sicuramente un impulso maggiore alla costruzione del Palermo che sarà.

, con le relative polemiche e ricorsi rimasti fino ad ora nel vuoto, poi le notizie relative al sequestro di beni, con la riapertura del caso giudiziario sui bilanci della società. Per Maurizio Zamparini le ultime settimane non sono state per nulla facili da digerire tanto da convincere il patron del Palermo a rompere il relativo silenzio sulla situazione del club di viale del Fante affrontando con una lettera aperta rivolta a tutte le sfere coinvolte (dalla Procura alla tifoseria, passando per la stampa) il presente e quello che, nei piani dell’imprenditore, sarà il futuro della società rosanero.