PALERMO - Un tris di potenziali acquirenti a cui vendere, ma non svendere, il Palermo e uscire definitivamente di scena dal mondo del calcio. Sarebbe questo l'intento di Maurizio Zamparini, fiaccato dagli episodi di Frosinone e dalle questioni giudiziarie che lo riguardano in prima persone. Quindi, meglio velocizzare così da trovare la quadra. Ma a patto di non rimetterci, su questo l'imprenditore friulano è categorico.Qualcosa si è mosso già negli scorsi giorni, quando in Friuli Zamparini ha incontrato i rappresentanti di un fondo svizzero: primi contatti e niente di più, ogni discorso andrà chiaramente sviluppato e approfondito. Poi c'è la pista americana: un pool di imprenditori avrebbe già ricevuto alcuni documenti per fare un'attenta valutazione sul valore complessivo della società di viale del Fante. Sui tempi, tuttavia, è preferibile evitare qualsiasi sbilanciamento.Una terza pista - stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia - porterebbe all'ex ad rosanero Rinaldo Sagramola, nelle scorse settimane peraltro accostato al Trapani. Ma questa, al momento, pare una semplice ipotesi senza ulteriori riscontri. Ad ogni modo, le grandi manovre per la cessione del Palermo sembrano iniziate. A meno che Zamparini non ci ripensi: con il patron non si può mai sapere. Il tutto, in attesa che si definisca una strategia per affrontare la prossima stagione calcistica.