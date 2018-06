, sia per quello che concerne i ricorsi per l'eventuale promozione in serie A che quelli che hanno coinvolto più di recente la sfera economica della società e del patron Zamparini, non promette nulla di buono per il Palermo che si affaccia alla preparazione della prossima stagione che, a quindici giorni dall'inizio del ritiro di Sappada in Friuli, non conosce ancora gli obiettivi o quella che sarà la composizione della propria rosa. L'unica certezza per il club di viale del Fante al momento è quello di giocare la prossima serie B (entro domani il termine ultimo per effettuare l'iscrizione al campionato cadetto con la società che ha già da tempo formalizzato tutti i passaggi, ndr) con un organico che sarà sicuramente ridimensionato rispetto a quello dell'ultima stagione chiusa con la finale playoff persa contro il Frosinone.a tenere banco è il mercato, per il Palermo esclusivamente in uscita in questa particolare fase. Tanti i nomi nella lista delle partenze con uno in particolare, Nino La Gumina, che rappresenta quello più gettonato e anche quello che in termini economici può fruttare la plusvalenza maggiore per le casse siciliane che non possono contare su alcun tipo di paracadute così come accaduto nella passata stagione dopo la retrocessione dalla massima serie. Fra le tante società di A interessate al bomber palermitano (Genoa, Atalanta, Bologna) la Sampdoria sembra quella che alla fine potrebbe spuntarla.la concorrenza del Genoa, che ha virato con decisione verso Cerri, nel personalissimo derby per la punta mettendo sul piatto un'offerta ai rosanero di 10 milioni in cui potrebbe essere inserito il rinnovo del prestito di Rolando che altrimenti farebbe ritorno proprio ai liguri. Con la cessione di La Gumina in fase di sviluppo, e gestita da Rino Foschi ancora non in veste ufficiale da nuovo ds, il Palermo potrà poi pensare a quelle che riguardano gli altri pezzi pregiati della rosa come Coronado (Spal e qualche formazione inglese sul fantasista brasiliano) e Nestorovski (solo sondaggi dalla serie A al momento per il macedone).Potrebbe invece non essere così certo l'arrivo di Bruno Tedino sulla panchina rosanero in vista di un campionato di serie B. Posto che Roberto Stellone nei prossimi giorni opterà per la rescissione contrattuale, rinunciando anche all'opzione per un ulteriore anno che lo avrebbe visto guidare i rosa anche nel campionato cadetto, infatti il Palermo ha bloccato al momento l'ex tecnico del Pordenone ancora sotto contratto con il club di viale del Fante e che conosce l'ambiente e la squadra per averla allenata fino a qualche giornata dalla fine della regular season. Se l'allenatore trevigiano non dovesse però avere determinate garanzie su squadra e collaboratori da affiancare al suo ritorno allora il patron Zamparini ha già preparato l'alternativa con Marco Baroni. L'ex Benevento, già seguito l'estate scorsa proprio prima che la scelta ricadesse su Tedino, attualmente è senza squadra e quella siciliana sarebbe destinazione gradita per il toscano.