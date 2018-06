Il Tc2 di via San Lorenzo ospiterà lunedì 2 luglio un incontro di calcio tra gli esponenti di due associazioni Onlus, la SAMOT e la SAMO, utile per raccogliere fondi per consentire il proseguimento della ricerca e soprattutto della cura delle malattie oncologiche. Scenderanno in campo soprattutto gli attori principali, ovvero le persone che operano per entrambe le associazioni: si affronteranno per un fine così importante medici, infermiri, psicologi e assistenti sociali da entrambe le parti. Come abbiamo già sottolineato, il denaro ricavato dalla disputa di questa partita verrà destinato per intero alla lotta contro le malattie oncologiche terminali, ma anche alle famiglie degli ammalati, in modo da garantire loro dei servizi utili per la cura dei propri cari., SAMOT ribadisce che "le finalità dell’evento sono di diffusione ed informazione dell’attività sanitaria di Cure Palliative domiciliari, la quale, pur rivestendo un elevato livello sociale e rientrando tra i LEA nazionali, soffre, ancora oggi, di superficiale conoscenza nel pubblico e di difficoltà di reclutamento di operatori sanitari “esperti” per una carenza attuale di specifici percorsi formativi e didattici in ambito nazionale". Ricordiamo a tutte le persone che vorranno assistere a questa partita benefica, che sarà necessario prenotare il proprio posto a bordocampo recandosi presso il Tc2 e versando la quota necessaria per accedere e guardare da vicino l'incontro.