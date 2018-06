PALERMO - Nulla da fare per Marco Cecchinato nelle semifinali del torneo di Eastbourne. Il tennista palermitano cede 6-3 6-4 allo slovacco Lukas Lacko al termine di una gara in cui Ceck ha pagato alcuni errori individuali. Una giornata no che, in ogni caso, non cancella l'ottimo percorso fatto in quello che era un test sull'erba in vista di Wimbledon. Nel primo turno del prestigioso torneo londinese, il palermitano incrocerà l'australiano Alex De Minaur, attualmente numero 77 della classifica mondiale. Ma è l'eventuale confronto al terzo turno che stuzzica l'attenzione degli appassionati: lì, infatti, Cecchinato potrebbe trovarsi davanti il numero 1 al mondo Rafa Nadal. Sulla terra rossa il confronto sarebbe alquanto complicato, sul prato di Wimbledon gli equilibri potrebbero ridefinirsi e regalare una gara ad alto contenuto spettacolare. Avanti tutta, Ceck.