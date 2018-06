Alterne fortune invece per il difensore ascolano che dopo un buon inizio di stagione ha patito diversi infortuni che ne hanno pregiudicato la continuità tanto da portarlo a rinunciare anche alla finale decisiva contro il Frosinone.

Da Pomini e Bellusci ripartirà il Palermo che andrà a costruirsi da qui all'inizio dell'ormai imminente ritiro di Sappada che, nelle intenzioni del patron Zamparini, sarà a forte trazione giovane dato il ridimensionamento richiesto da un'eventuale permanenza in serie B (le ultime speranze di promozione in A restano infatti quelle legate all'ennesimo ricorso stavolta al Coni per la gara col Frosinone e la decisione del tribunale federale in merito al caso Parma, ndr). Se verrà dato spazio alla linea verde, con preferenza per i talenti palermitani e più in generale siciliani, i due veterani potranno diventare delle vere e proprie chiocce per giocatori come il portiere Fabio Alastra, di ritorno dal prestito al Prato, e il difensore Accardi che quest'anno ha trovato poco spazio nella retroguardia rosanero. Di sicuro riuscire a trattenere due elementi con così tanta esperienza non potrà che essere un punto importante da cui ripartire.

è stato importante ma non fondamentale come ci si poteva aspettare, con una promozione in serie A prima sfuggita durante la regular season e poi com'è ormai tristemente noto ai tifosi rosanero nella finale playoff contro il Frosinone. Alberto Pomini e Giuseppe Bellusci, due degli acquisti della passata campagna acquisti entrambi con grande esperienza in serie A, sono tra i candidati a non cambiare casacca anche dopo il loro primo anno in Sicilia con il Palermo sfortunatamente per loro terminato con un nulla di fatto, almeno sul campo. L'ex portiere del Sassuolo ed il difensore di Ascoli, Catania ed Empoli infatti speravano di riconquistare la massima serie con i colori rosanero già dopo appena un anno di permanenza nel campionato di serie B anche se le cose sono andate diversamente rispetto ai programmi del club di viale del Fante., molto speciale in modo particolare per l'estremo difensore che, dopo essere partito nelle gerarchie dietro il titolare Josip Posavec, è riuscito a ritagliarsi gara dopo gara sempre più spazio fino a scavalcare definitivamente il giovane croato costretto a restare relegato in panchina per gran parte della stagione. Un campionato da protagonista per Pomini che dopo anni da terza scelta del Sassuolo, seppur in serie A, ha potuto assaporare il calore del pubblico palermitano che lo ha accolto come nuovo beniamino dopo parate risultate decisive durante la stagione (vedi il rigore parato a Brugman del Pescara o quelle nella semifinale di ritorno playoff contro il Venezia, ndr).