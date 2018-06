PALERMO - Emergono nuovi particolari sull'indagine che tocca da vicino i vertici della Palermo calcio, in primis il proprietario Maurizio Zamparini. Il cuore del lavoro portato avanti dagli investigatori riguarda la Mepal, ovvero la società che, per effetto dell'acquisizione del marchio Palermo, avrebbe generato una plusvalenza per alcune decine di milioni di euro. In realtà proprio la Mepal sarebbe appartenuta al club rosanero, salvo poi essere ceduta a un'ulteriore società lussemburghese, la Alyssa, che non sarebbe altro se non una partecipata della Kalika, altra società riconducibile allo stesso Zamparini, seppur amministrata da tali Luc Braun e Jean Marie Poos.Stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia, l'affare sarebbe stato messo in piedi con l'ausilio di un gruppo transnazionale composto da soggetti italiani e lussemburghesi. Secondo l'accusa non all'interno dei confini delle regole stabilite dalla legge. Ed è qui che scatta l'allarme per la stabilità, e quindi per il futuro, della Palermo calcio. A questo va aggiunto che, sempre secondo l'accusa, la Mepal sarebbe stata per Zamparini una sorta di cassaforte cui fare riferimento e, per eludere il fisco, il patron non avrebbe avuto un conto in Italia. Una situazione tutt'altro che chiara e che getta ombre pesanti sulla recente gestione del club di viale del Fante da parte dell'imprenditore friulano.Zamparini, tuttavia, non ci sta. E, com'è nel suo stile, dopo aver incassato è passato subito al contrattacco, annunciando per i prossimi giorni una conferenza stampa infuocata nel corso della quale ha chiarito di volere raccontare senza filtri la propria storia imprenditoriale: "Basta, metterò a disposizione degli avvocati le azioni della società con un mandato a vendere – spiega il proprietario del Palermo –. Non ne voglio più sapere. A breve terrò una conferenza stampa esplosiva e racconterò la mia storia, senza nulla tacere, non me ne frega più niente di nessuno". Le questioni di campo e l'organizzazione della prossima stagione, almeno per il momento, possono attendere.