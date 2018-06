della finale playoff è servito a riaprire uno spiraglio di serie A per il Palermo che vede rimandare al mittente la sua richiesta di 0-3 a tavolino contro il Frosinone al contrario può esultare ancora una volta per la regolarità del 2-0 maturato sul campo dello 'Stirpe' lo scorso 18 giugno. Ai rosanero restano dunque ormai risicate speranze di raggiungere la massima serie attraverso la giustizia sportiva (il club di viale del Fante per quanto concerne la gara col Frosinone si appellerà al Collegio di Garanzia del Coni) con l'attenzione adesso che si sposta sul caso Parma, ultima spiaggia per i siciliani che sperano in una penalizzazione in punti dei ducali, di cui però non si avranno notizie da parte del Tribunale Federale non prima del 15 luglio., che nel frattempo ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato di serie B e prova contestualmente ad allontanare le nubi dalla recente notizia di sequestro di un milione di euro a Zamparini, proprio nei giorni della decisione in primo grado riguardo il Parma ha stabilito l'inizio del ritiro in Friuli a pochi passi dalla residenza del patron. A Sappada, in cui i rosanero resteranno per gli allenamenti fino al 28 luglio, si riunirà un gruppo probabilmente ancora composto dai vari La Gumina, Nestorovski e Coronado, tutti messi in lista di partenza per far cassa data la mancanza di introiti provenienti dalla promozione in A, e dai tanti giovani che torneranno dai prestiti in giro per l'Italia per unirsi a chi invece deciderà di abbracciare la causa rosanero anche in caso di permamenza in B.è dunque presumibile che il club di viale del Fante acceleri nelle prossime settimane per definire le prime cessioni e l'arrivo del nuovo tecnico (Tedino in pole ma occhio al possibile sorpasso dell'ex Benevento Baroni, ndr) che accoglierà in ritiro il gruppo e pianificherà con il nuovo ds (Foschi a detta di Zamparini sta già curando le prime cessioni con la situazione di Valoti ancora da definire) le strategia per la costruzione della nuova squadra. Un progetto di ridimensionamento, così come annunciato dallo stesso patron, che ha già preso il via, al di là delle scadenze dettate dalle varie aule di tribunale sportivo, e che si basa sul semplice assunto di un rifondazione che dovrà passare necessariamente dalla cessione di gran parte dell'attuale rosa.