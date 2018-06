al momento resta una speranza lontana, in attesa della decisione oggi della corte sportiva d'appello per il reclamo presentato avverso alla decisione del giudice sportivo per la finale playoff contro il Frosinone ed entro il 10 luglio della sezione disciplinare del tribunale federale nazionale per il cosidetto 'Caso Parma', ecco perchè la società di viale del Fante sta programmando in ogni caso il prossimo campionato di serie B, unica certezza in questo periodo fitto di ricorsi da parte dei siciliani. Il patron Zamparini, dopo aver annunciato un deciso ridimensionamento nelle scorse settimane con il ritorno in panchina di Bruno Tedino per guidare una squadra giovane, è tornato a confermare i suoi piani aspettando le prime novità che emergeranno dalle aule di tribunale.ai suoi pezzi da novanta. Ecco che i vari La Gumina, Nestorovski e Coronado sono già pronti a salutare i colori rosanero per accettare una delle tante offerte provenienti dalla serie A e, nel caso del macedone, anche da club tedeschi e russi con Rino Foschi che, così come ammesso da Zamparini, sta già lavorando proprio alle cessioni di questi giocatori. La strategia sarà poi quella di privarsi anche dei tanti calciatori con alti ingaggi (Struna, Jajalo, Chochev, Rajkovic) e costruire dunque una rosa con i tanti ritorni dai prestiti (Lo Faso, Embalo, Pirrello, Alastra, Bentivegna) da valutare durante il ritiro in programma a Sappada molto probabilmente sotto l'occhio attento di un esperto con i giovani come Bruno Tedino., dopo l'esonero a poche giornate dalla fine dell'ultimo campionato, è già stato preallertato in quanto profilo indicato per guidare una squadra che verrà composta in larga parte da elementi che lo stesso tecnico ex Pordenone ha richiesto nelle passate sessioni di mercato (Ingegneri, Fiore, Moreo, Murawski, Szyminski) da affiancare a dei senatori come Pomini, Bellusci e gli stessi Jajalo e Trajkovski (quest'ultimi solo nel caso in cui saranno disposti a spalmarsi lo stipendio e non avranno offerte migliori, ndr) mettendo in piedi dunque una squadra non certamente al livello dell'ultima stagione ma di certo ampiamente in grado di mantenere la categoria.che non rientrerà più nel progetto tecnico della società, dopo essere stato scavalcato nell'ultimo anno nelle gerarchie da Pomini. Per il croato si parla di una cessione sempre in serie B con il neopromosso Padova pronto a fare un'offerta. Discorso diverso invece per il francese Gnahorè che, nel caso in cui il Napoli non dovesse esercitare il diritto di ricompra di 2,5 milioni, potrebbe restare in Sicilia giocandosi le sue carte da protagonista così come i due polacchi Murawski e Szyminski mentre Rolando e Dawidowicz non verranno riscattati rispettivamente da Sampdoria e Benfica e torneranno dunque nelle loro società di appartenenza. Incognita costante poi quella sul futuro di Balogh, giunto alla sua terza stagione in rosanero, che trovandosi senza offerte potrebbe tornare in patria o proseguire in Sicilia per giocarsi le ultimissime possibilità.