Il Giudice Sportivo ha respinto il nuovo tentativo fatto dal club di viale del Fante di non definire l'omologazione del risultato della gara di ritorno dei playoff contro il Frosinone, per la promozione in serie A. La sentenza arrivata nel tardo pomeriggio ha ancora una volta dato torto alla compagine rosanero e di conseguenza ragione alla formazione ciociara, che dunque può festeggiare in maniera definitiva il ritorno nella massima categoria dopo due anni di cadetteria. Per il Palermo, invece, si definisce la permanenza in serie B, la cui iscrizione è andata a buon fine come ha fatto sapere anche il presidente Giovanni Giammarva in un comunicato diffuso nel primo pomeriggio.ha avuto inizio qualche minuto prima delle 16, quando si sono riuniti i protagonisti dell'udienza che ha dovuto definire la bontà della decisione di rigettare il primo ricorso del club di viale del Fante, ma anche valutare le ragioni del secondo ricorso presentato immediatamente dopo l'udienza della scorsa settimana, che aveva già dato ragione ai ciociari. Dopo poco meno di un'ora, quando erano appena passate le 16.40, l'udienza si è conclusa dando così il via alla lunga attesa per l'esito. Un'attesa che non ha però portato il risultato sperato per il Palermo e per i suoi tifosi, i quali si auguravano che si tornassero a valutare le situazioni antisportive avvenute soprattutto nel rovente finale di partita, come il lancio di ulteriori palloni in campo da parte di Matarese e Citro, presenti sulla panchina del Frosinone.di porre fine alla partita subito dopo la rete del definitivo 2-0 da parte di Ciano, e non a causa dell'improvvisa (e agevolata dagli steward) invasione di campo da parte dei tifosi del Frosinone. In questo caso fa fede il referto redatto proprio dal direttore di gara romano, il quale ha confermato di aver emesso i tre fischi proprio dopo aver visto il pallone entrare in rete alle spalle di Pomini. Ora il Palermo, per sperare in una clamorosa promozione in serie A dopo l'esito negativo del campo, dovrà attendere i primi giorni di luglio e conoscere la decisione della giustizia sportiva sul caso relativo alla gara tra Spezia e Parma, 'macchiata' da uno scambio di messaggi tra i parmensi Calaiò e Ceravolo e gli spezzini Da Col e Masi, con presunto coinvolgimenti di Claudio Terzi, difensore bianconero con un passato in rosa.