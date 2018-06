relativo al sequestro di un milione di euro, avvenuto ieri ai danni del Palermo calcio. Il presidente del club di viale del Fante non riesce a nascondere amarezza e sgomento per un'azione che, oltre a ledere l'immagine della società, va quasi a smentire quanto avvenuto in precedenza, ovvero l'archiviazione dell'istanza di fallimento: "Questo è l’ulteriore capitolo della medesima immutata vicenda che ormai da più di un anno vede impegnata la Procura di Palermo nelle indagini legate alla vendita del marchio del Palermo Calcio, avvenuta tra il 2014 ed il 2015. Tale vicenda giudiziaria è stata attraversata anche dalla richiesta di fallimento presentata dalla stessa Procura, in relazione alla quale il Tribunale fallimentare, in base alle risultanze della perizia dei propri consulenti, ha confermato il buono stato di salute dei conti della società rigettando l’istanza. In data 21 marzo 2018 i pubblici ministeri, spostando il tiro, hanno chiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di Maurizio Zamparini".in sede legale e giudiziaria. Si parla in particolare del rigetto delle richieste, fatte dalla Procura di Palermo, di istanza di fallimento, salvo poi tornare sui propri passi e riprendere in mano le carte passate fino a quel momento nelle mani degli inquirenti: "Il 3 maggio 2018 il Gip ha rigettato le richieste della Procura che non ha impugnato il provvedimento ma, dopo appena 25 giorni, ha ripresentato richiesta di applicazione delle medesime misure cautelari e quella di sequestro preventivo per equivalente di oltre 50 milioni di euro, nonché l’applicazione di misure interdittive nei miei confronti, per la gestione della società, con conseguente rischio di “commissariamento” del Palermo Calcio. L’unico elemento di novità della predetta richiesta è rappresentato dal trasferimento (in data 3 maggio 2018) dei pieni poteri di gestione della Società da Maurizio Zamparini alla mia persona".e la gestione della situazione della società Alyssa, nei confronti della quale la situazione debitoria è andata scemando anno dopo anno fino agli attuali 28 milioni e mezzo di euro, Giammarva ritiene curioso il fatto che la richiesta di sequestro per ben 50 milioni si sia poi tradotta nel milione sottratto ieri dalle casse societarie. "La società non si trova in stato di insolvenza", ribadisce il presidente che rende noto anche il pagamento e la conseguente iscrizione al campionato di serie B, in attesa di conoscere le altre vicende giudiziarie che anche di rimbalzo riguardano i rosanero. "La città di Palermo ha necessità di rivendicare oggi il ruolo ed il prestigio che le compete per importanza, per tradizioni, per qualità anche nel calcio, e il mio impegno personale e lo sforzo di tutto lo staff della Società è a tal fine proiettato", con queste parole si chiude il comunicato di un Giammarva addolorato e imbarazzato, ma anche confidente nella giustizia.