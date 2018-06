non ha ancora ufficialmente aperto i battenti, anche se ormai manca appena una settimana per il via, ma le formazioni che parteciperanno alla prossima serie A pensano già ad attrezzare le proprie rosa per battere sul tempo le avversarie. Il Palermo purtroppo allo stato attuale non si trova nella possibilità di pianificare una campagna acquisti data l'incertezza che aleggia sulla categoria che i rosanero affronteranno da agosto, in virtù del ricorso sul risultato della finale playoff contro il Frosinone e della decisione della giustizia sportiva sul caso Parma che non arriverà prima di metà luglio. Il club di viale del Fante dunque è costretto a ricorrere al già noto 'piano B' annunciato dal patron Maurizio Zamparini che, nel peggiore degli scenari possibili, prevede un forte ridimensionamento degli obiettivi della squadra con ovviamente cessioni di un certo spessore., data l'eventuale assenza stavolta di paracaduti economici, c'è senza dubbio il nome di Nino La Gumina che nei giorni che precedono l'apertura del mercato è al centro di voci che si rincorrono sulla destinazione che il 22enne palermitano potrebbe scegliere, ovviamente tutte nella massima serie. Il finale di stagione del prodotto delle giovanili rosanero, con due delle undici reti totali realizzate nelle fasi finali dei playoff contro Venezia e Frosinone, ha messo in mostra un prospetto già tenuto d'occhio dagli addetti ai lavori che difatti hanno visto impennare la valutazione del calciatore che adesso viene valutato da Zamparini fra gli otto e i dieci milioni di euro.Su La Gumina, seguito in un primo momento dall'Atalanta che nelle ultime ore ha però ripiegato su Marco Tumminello della Roma, si è dunque scatenata un'asta fra la maggior parte dei club di medio livello della A con in primis Genoa, che conoscono La Gumina con gli ex Perinetti e Ballardini, e Sampdoria, invece con il ds Sabatini, pronte ad accendere un derby di mercato per aggiudicarsi le prestazioni del bomber palermitano. Oltre alle genovesi però c'è da registrare anche il forte interessamento del Bologna del nuovo tecnico Inzaghi che ha avuto modo di osservare da vicino La Gumina proprio in occasioni delle recenti semifinali playoff con il Venezia in cui la punta numero 20 ha messo in mostra tutte le sue qualità tanto da impressionare proprio un ex attaccante di razza come Super Pippo.Con i felsinei pronti a fare un'offerta decisa e le genovesi che hanno già fatto un sondaggio più convinto c'è invece un Torino, inizialmente interessato, che invece attende sviluppi e guarda a distanza l'evoluzione della trattativa per il rosanero. Nel recente passato d'altronde il club del presidente Cairo non ha pescato male da quello del collega Zamparini strappando le prestazioni un certo Andrea Belotti per 7 milioni di euro più bonus portando la valutazione dell'attuale punta della nazionale su cifre decisamente per nulla paragonabili al prezzo d'acquisto. Nel frattempo in casa rosanero si registra una piccola entrata per la cessione da parte del Psg alla Roma dell'argentino Javier Pastore. In base al meccanismo di solidarietà ai rosanero andrà infatti l'1% della somma sborsata dai giallorossi (circa 20 milioni di euro) per il trequartista quindi con 200mila euro che finiranno nelle casse di viale del Fante.