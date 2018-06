si ricorda poco, dato che il suo ritorno durò appena qualche settimana durante il ritiro estivo di tre stagioni fa, ma l’ex ds Rino Foschi è indubbiamente uno di quei personaggi che a Palermo ha lasciato un ottimo ricordo e che nell’attuale situazione del club di viale del Fante, in attesa di conoscere il suo destino fra serie B e A anche se con la spada di Damocle dei tempi della giustizia sportiva per i casi Frosinone e Parma, potrebbe risultare la carta giusta da spendere per gestire (in questo caso sfoltire) una rosa oggettivamente complicata da mantenere in un eventuale nuovo campionato cadetto.per la panchina, è tornato dunque prepotentemente durante tutta la settimana successiva alla finale playoff persa contro il Frosinone, che l’ormai ex ds del Cesena ha ovviamente seguito con particolare trasporto verso i colori rosanero. Un ritorno al passato per l’artefice dei maggiori successi in Sicilia di Zamparini che potrebbe concretizzarsi addirittura all’inizio della prossima settimana con obiettivi ovviamente diversi da quelli delle prime esperienze nella piazza rosanero. Per Foschi, non potendo contare sulla disponibilità economica derivante da una promozione in serie A che potrebbe comunque arrivare proprio a poche settimane dall’inizio dei campionati, ci sarebbe l’altrettanto ambizioso progetto di costruire una squadra competitiva ma composta prevalentemente da giovani e sopratutto con pochi milioni.come Bruno Tedino, con Roberto Stellone che al di là degli eventuali sviluppi positivi provenienti dalla giustizia sportiva ha già deciso d’interrompere il suo rapporto con il club di viale del Fante, che dopo la prima sfortunata parentesi in rosa sarebbe pronto a raccogliere nuovamente la sfida stavolta senza eccessive aspettative relative ad una promozione diretta in serie A. Ecco che nell’entourage di Rino Foschi, che attende in ogni caso la risoluzione fra l’attuale ds Aladino Valoti ed il Palermo, potrebbe tornare anche un’altra pedina importante per Tedino come Fabio Lupo. L’ex ds rosanero, protagonista nel girone d’andata proprio in tandem col tecnico, rappresenterebbe un valore aggiunto in una società che mal che vada dovrà fare della spending review sul monte ingaggi cedendo i pezzi pregiati della propria rosa.