Corte d’Appello Federale che esaminerà il ricorso rosanero contro le decisioni del giudice sportivo in merito al match col Frosinone (con

Dopo il deferimento dell'attaccante Calaiò per tentato illecito sportivo e della società ducale per responsabilità oggettiva il Palermo infatti intende costituirsi in giudizio come parte attiva e controinteressata alla vicenda, data la possibilità di ritrovarsi promossa in A con un'eventuale penalizzazione in punti degli emiliani. In questo caso però le prime risposte da parte del Tribunale Federale Nazionale non arriveranno prima del 15 luglio, a mercato già ampiamente aperto da due settimane, con verdetto ed eventuali ricorsi che rallenteranno ulteriormente il raggiungimento di un esito entro la fine del mese di luglio. per tentato illecito sportivo e della società ducale per responsabilità oggettiva il Palermo infatti intende costituirsi in giudizio come parte attiva e controinteressata alla vicenda, data la possibilità di ritrovarsi promossa in A con un'eventuale penalizzazione in punti degli emiliani. In questo caso però le prime risposte da parte del Tribunale Federale Nazionale non arriveranno prima del 15 luglio, a mercato già ampiamente aperto da due settimane, con verdetto ed eventuali ricorsi che rallenteranno ulteriormente il raggiungimento di un esito entro la fine del mese di luglio.

per il Palermo che tra un finale di stagione pieno di polemiche, per l'amaro epilogo del play-off con il Frosinone, e le conseguenti ripercussioni, che hanno spostato l'attenzione dal rettangolo di gioco alle aule di tribunale fra giustizia sportiva ed ordinaria, dovrà comunque fare i conti con la composizione della rosa per la prossima stagione, nonostante non si sappia ancora in quale categoria i rosanero militeranno. Il mercato dei siciliani, nemmeno a dirlo, ruota infatti sulla decisione dellal’udienza in programma martedì prossimo) e poi indubbiamente anche sul caso Parma.non seguiranno i tempi della giustizia sportiva e dunque il Palermo inevitabilmente dovrà prendere delle decisioni in merito al futuro di gran parte dei giocatori che fanno attualmente parte della propria rosa. Il pardon Zamparini in tal senso, nei giorni immediatamente successivi alla sconfitta contro il Frosinone, aveva indicato una serie di nomi che l'anno prossimo in serie B non avrebbero più fatto parte dei programmi. Fra questi ovviamente quello più caldo e appetibile è quello di Nino La Gumina., autore di un ottimo finale di stagione condito da ben due reti nella fase finale dei playoff contro Venezia e Frosinone, ci sono tantissime squadre della serie A pronte a sborsare la cifra richiesta da Zamparini (fra gli 8 e i 10 milioni, ndr) per il giovane talento cresciuto nelle giovanili rosanero. Bologna, Chievo, Genoa, la Sampdoria dell'ex Sabatini divenuto nuovo uomo mercato dei blucerchiati, sono tutte pretendenti a La Gumina anche se la maggior interessata alla punta di Tommaso Natale sembra essere in questa prima fase l'Atalanta di Gasperini. A convincere gli orobici ad investire sul numero 20 sarebbero state le positive recensioni di Giovanni Bosi, attualmente allenatore dell'under 17 atalantina che ha allenato La Gumina nella Primavera che qualche anno fa sorprese al Torneo di Viareggio.i bergamaschi potrebbero mettere sul piatto, oltre ad una consistente cifra, la contropartita tecnica rappresentata da Luca Vido, classe '97 che nell'ultima stagione in prestito al Cittadella si è segnalato con due gol e tre assist. Altro pezzo pregiato pronto a fare le valigie, anche nel caso di una promozione in serie A, potrebbe essere il difensore sloveno Aljaz Struna che ha diverse richieste in Germania con Werder Brema e Amburgo molto attive. Due mosse quelle per La Gumina e per il difensore che al di là del futuro della società potrebbero trovare l'ok immediato di Zamparini.