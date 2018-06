PALERMO - Zamparini interviene sulla questione Parma e chiede tempi rapidi per programmare il futuro. Un futuro, evidentemente, ancora in bilico tra serie A e serie B. Non solo una lettera e una categoria di differenza, ballano interessi, gestione della rosa e del calciomercato. Due possibili scenari tra loro diversi e su cui il patron chiede di fare chiarezza in maniera celere. “Siamo già intervenuti come società, sta portando tutto avanti egregiamente Giammarva - spiega Zamparini alla Gazzetta dello Sport -. Stiamo alla finestra, ma come parte attiva, abbiamo già trasmesso gli atti alla magistratura ordinaria”.Il numero uno del club di viale del Fante vuole giustizia e lo dice a chiare lettere: “Lo scenario che si deve profilare è quello di applicare le regole della giustizia, una giustizia tradita, ci aspettiamo delle decisioni giuste. Bisogna che si chiuda in fretta: un conto è fare la Serie B, un conto la Serie A. Non so quali siano i tempi tecnici, certamente devono essere rispettosi della programmazione e delle esigenze di una società di calcio. Dico però che tutto quello che sta succedendo è paradossale. Tutti ci aspettiamo dei tempi brevi”.