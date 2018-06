depositato preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di Appello riservandosi di adire qualsiasi forma di azione, anche penale, per tutelare i propri diritti.

In casa Palermo sono giorni ed ore di fibrillazione dopo l'esito negativo della finale playoff contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe e alle conseguente polemiche conseguenti ai fatti accaduti nell'impianto ciociaro che hanno portato il club di viale del Fante a richiedere l'omologazione del risultato di 2-0 che il giudice sportivo ha deciso di confermare lasciando tanta amarezza nella società e sopratutto nella tifoseria. Il popolo di fede rosa si aspettava infatti un giusto trattamento per il comportamento tenuto dai giocatori gialloazzurri durante il match finale per la serie A, posto poi veder sfumare tutto in seguito ad una decisione ritenuta dai sostenitori ingiusta e addirittura programmata.dall'aver gettato la spugna per credere in un posto nel prossimo campionato di massima serie e, attualmente, lavora su due fronti per far in modo che la seppur buona stagione giocata dai propri giocatori possa valere alla fine proprio l'ultimo posto fra le squadre promosse. Se da un lato infatti il club di viale del Fante non ha rinunciato all'idea di poterla spuntare nella disputa con il Frosinone in merito alla vittoria dei ciociari (con la società presieduta dal presidente Giammarva che ha comunicato non più di due giorni di aver, che potrebbe giungere al Tas di Losanna, dovesse fallire e sgonfiarsi nei prossimi giorni, con Zamparini e Giammarva apparsi fermamente convinti nell'agire in tal senso, allora i siciliani staranno ad aspettare l'esito dell'altra vicenda che più di tutto negli ultimi giorni sta calamitando l'attenzione mediatica e non del calcio italiano, ovvero il deferimento del Parma e del suo attaccante palermitano Calaiò. Dopo l'indirizzo preso dalla Procura Federale nella giornata di ieri infatti la palla passerà al Tribunale competente che rappresenta il primo grado di giustizia sportiva che dovrà valutare nei prossimi dieci giorni l'accusa di tentato illecito sportivo che potrebbe costare ai ducali dei punti preziosi in merito all'ultima classifica che gli permise di festeggiare da seconda la promozione diretta in A.si trova dunque proiettato in una sorta di limbo estivo in cui il destino di squadra e società restano ancora un interrogativo di non poca portata. Da sciogliere per il patron Zamparini ci sono infatti i nodi relativi alla conferma o meno di Roberto Stellone sulla panchina rosa, con il tecnico romano appetito dalla serie A, o il clamoroso ritorno di Bruno Tedino tenuto in naftalina fino ad ora e pronto a ripartire con i rosanero solo da quella che sarebbe una nuova stagione in B senza big su cui far conto. La permanenza nel campionato cadetto, anche in seguito ad un niente da fare sulla vicenda Parma, darebbe il via libera infatti ai cordoni del mercato in uscita che vedono oltre a Coronado, Nestorovksi e La Gumina anche Rajkovic, Struna e Chochev pronti a fare le valigie verso lidi migliori. Al momento però anche queste cessioni sono in stand by vista la possiblità di poter tornare in serie A anche se non più direttamente dal campo.